Munich Re und Tochter Ergo haben „noch Risikoappetit“

27.2.2024 – Gemessen an den Vorgaben des Strategieprogramms „Ambition 2025“ hat die Munich Re 2023 alle dort vorgegebenen Ziele erreicht oder sogar übertroffen, wie bei der Präsentation der Geschäftsjahresergebnisse mitgeteilt wurde. Für die Zukunft sieht der Vorstand daher sowohl im Rück- wie im Erstversicherungs-Geschäft gute Wachstumschancen.

In einem „weiteren erfolgreichen Jahr“ sind bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) laut Finanzchef Dr. Christoph Jurecka alle Ziele des Strategieprogramms „Ambition 2025“ erreicht oder übertroffen worden.

Dabei ist der „Appetit, existenzielle Risiken für Menschen und Unternehmen zu decken, noch lange nicht erschöpft“.

Das erklärte Konzernchef Dr. Joachim Wenning am Dienstag bei der Präsentation der Konzern- Jahresergebnisse 2023 beispielsweise mit Blick auf die langfristigen Wachstumschancen im Cyber-Geschäft. In diesem Bereich sieht sich die Munich Re mit im Berichtsjahr gebuchten Bruttobeiträgen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar als ein weltweit führender Anbieter.

Auch der Staat ist gefragt

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Derzeit sind nach Wennings Angaben trotz des enorm wachsenden Risikos erst rund ein Prozent des derzeit durch Cyber-Risiken denkbaren Schadenvolumens abgedeckt.

Um diese riesige Lücke zu schließen, so stellte zugleich klar, ist jedoch auch eine staatliche Absicherung durch eine Poollösung erforderlich, weil selbst das globale Deckungsvolumen der Assekuranz dafür nicht ausreiche.

Ganz anders gelagert sieht er die Situation bei Elementarschäden durch Extremwetterereignisse. Hier sei die private Versicherungswirtschaft durchaus in der Lage, global ausreichend Kapazität zur Verfügung zu stellen.

Gleichwohl seien er hier ebenfalls flankierende staatliche Maßnahmen nötig, um das vorbeugende Risikomanagement bei den Versicherten zu fördern. Wie kürzlich der Allianz-Chef Oliver Bäte (26.2.2024) forderte auch er daher beispielsweise Änderungen bei den Bauvorschriften.

In der Schaden- und Unfallversicherung sank das Ergebnis

Bei der Munich Re erhöhte in der Schaden-/Unfall-Rückversicherung sich der Umsatz von 25,3 Milliarden auf 27,1 Milliarden Euro. Die Belastung durch Großschäden aus Naturkatastrophen stieg 2023 im Vorjahresvergleich von 2,1 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro an. Die Schaden-Kostenquote kletterte von 83,2 Prozent auf 85,2 Prozent.

Das Segmentergebnis verminderte sich von 3,4 Milliarden auf 2,4 Milliarden Euro, wofür allerdings auch Änderungen bei den Bilanzierungsvorschriften ursächlich sind.

Wechselkurseffekte schrumpfen Umsatz in Leben/Gesundheit

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Dagegen legte es in der Lebens-/Gesundheits-Rückversicherung von 1,3 Milliarden auf 1,4 Milliarden Euro zu.

Dort erhöhte sich das versicherungstechnische Gesamtergebnis von einer Milliarde auf 1,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig ging der Versicherungsumsatz von 11,1 Milliarden auf 10,7 Milliarden Euro zurück. Das führt Jurecka vor allem auf ungünstige Wechselkurseffekte zurück.

Insgesamt steuerte das Geschäftsfeld Rückversicherung damit 37,8 Milliarden – nach 36,5 Milliarden Euro im Jahr zuvor – zum Gesamtumsatz des Konzerns bei.

Zum Konzernergebnis trug das Geschäftsfeld Rückversicherung 3,9 Milliarden Euro bei – nach 4,7 Milliarden Euro 2022. Das operative Ergebnis verminderte sich von 5,9 Milliarden auf 4,7 Milliarden Euro, wofür laut Jurecka ebenfalls das negative Währungsergebnis ursächlich war.

Ergo entwickelt sich weiterhin gut

Deutliche Zuwächse gab es im Berichtsjahr dagegen bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo Group AG. Das Ergebnis legte von 572 Millionen auf 721 Millionen Euro zu und der Umsatz erhöhte sich von 18,9 Milliarden auf 20 Milliarden Euro.

Die höchste Ergebnisverbesserung – nämlich von 92 Millionen auf 286 Millionen Euro – wies dabei die Ergo International AG auf. Dies führte Jurecka auf einen von 4,9 Milliarden auf 5,6 Milliarden Euro angewachsenen Umsatz sowie eine deutliche Verbesserung der versicherungs-technischen Entwicklung zurück.

Die Schaden-Kosten-Quote sank von 95,5 auf 90,1 Prozent. Im Segment Ergo Schaden/Unfall Deutschland ging sie ebenfalls von 90,3 auf 88,9 Prozent zurück.

Der Umsatz legte im deutschen Schaden/Unfall-Geschäft von 4,2 Milliarden auf 4,5 Milliarden Euro zu und das Ergebnis verbesserte sich von 173 Millionen auf 252 Millionen Euro. Ursächlich dafür seien insbesondere ein starkes technisches Ergebnis und ein gestiegenes Kapitalanlage-Ergebnis.

Kennzahlen Ergo Group AG 2023 2022 Veränderung in Prozent Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen* 20.098 18.896 6,4 Schaden-Kosten-Quote Schaden/Unfall Deutschland** 88,9 90,3 Schaden-Kosten-Quote International** 90,1 95,5 Ergebnis aus Kapitalanlagen* 2.942 1.674 75,8 Konzernergebnis* 721 572 25,9 davon Leben/Gesundheit Deutschland* 183 307 -40,4 davon Schaden/Unfall Deutschland* 252 173 45,6 davon International* 286 92 208,8 Eigenkapitalrendite (RoE)** 13,5 11,6

Vorgaben des Strategieprogramms „Ambition 2025“ erfüllt

Im Segment Leben/Gesundheit Deutschland ging das Ergebnis von 307 Millionen auf 183 Millionen Euro zurück. Gleichzeitig stieg der Umsatz von 9,8 Milliarden auf 9,9 Milliarden Euro.

Ursächlich dafür war, dass aus der Auflösung der vertraglichen Servicemarge im Lebens- und im langlaufenden Gesundheitsgeschäft im Berichtsjahr nur geringere Erträge zu verzeichnen waren.

Mit einem Gesamtergebnis von 721 Millionen Euro hat die Ergo 2023 das im Strategieprogramm „Ambition 2025“ vorgegebene Gewinnziel von 0,7 Milliarden Euro erreicht. Damit habe sie ihre „erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt“, lobte Konzernchef Wenning auch in diesem Jahr wieder die Tochter (11.8.2023). Künftige Wachstumschancen sieht er für sie vor allem in Indien, China und Thailand.

Sehr zufrieden zeigten sich Wenning und Jurecka auch mit der Entwicklung der Munich Re im Berichtsjahr insgesamt. Der Konzern hat mit einem Gesamtergebnis von 4,6 Milliarden Euro das erst im Oktober vergangenen Jahres von ursprünglich vier Milliarden auf 4,5 Milliarden Euro erhöhte Ziel noch leicht übertroffen.

Dividendenerhöhung und neues Aktienrückkaufs-Programm

Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Vorgeschlagen wird deshalb eine Erhöhung der Dividende um 29,3 Prozent auf 15 Euro je Aktie. Außerdem ist ein weiteres, bis zur Hauptversammlung 2025 laufendes, Aktienrückkaufs-Programm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro geplant.

Diese Dividendenerhöhung würden wir nicht machen, „wenn wir uns nicht ziemlich wären, dass wir sie auch künftig erwirtschaften können“, ließ Wenning wissen.

Dem Konzern gelinge es aber vor allem dank seiner diversifizierten Aufstellung und der sehr vorsichtigen Risikovorsorge, „gleichzeitig das Geschäft auszubauen, die Eigenkapitalrendite zu steigern und Kapital an die Aktionäre zurückzuführen“.

Eigenkapitalrendite gesteigert

Die Eigenkapitalrendite stieg im Berichtsjahr von 13,5 auf 15,7 Prozent und erreichte damit fast schon den im „Ambition 2025“ für das kommende Jahr festgelegten oberen Wert von 14 bis 16 Prozent. Die Solvency II-Quote wuchs weiter von 260 auf 267 Prozent an

Sie liegt damit weiterhin weit über dem geplanten Wert von 175 bis 220 Prozent. Und damit würden „wir uns auch sehr wohl fühlen“, konstatierte Jurecka.