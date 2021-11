Munich Re trotzt Covid-19 und Naturkatastrophen

10.11.2021 – Die Folgen von Covid-19 und dem Klimawandel machten der Munich Re auch im dritten Quartal 2021 zu schaffen und sorgen weiter für Unsicherheit. Dennoch sieht sich der Konzern auf gutem Wege, die meisten der selbst gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Dazu trägt auch die weiterhin gute Entwicklung der Erstversicherungs-Tochter Ergo bei.

Die Entwicklung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) im dritten Quartal 2021 sowie nach neun Monaten ist vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie „alles andere als vorbei“ ist und sich die Folgen des Klimawandels immer heftiger in Naturkatastrophen niederschlagen, „fast überraschend gut“. So sah es Konzern-Finanzchef Dr. Christoph Jurecka, am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse.

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Insgesamt erwirtschaftete die Munich Re im dritten Quartal 2021 ein Konzernergebnis von 366 Millionen Euro und nach neun Monaten von 2,1 Milliarden Euro. In den Vergleichsperioden des Vorjahres waren es 199 Millionen und 999 Millionen Euro gewesen (VersicherungsJournal 6.11.2020).

Für das Gesamtjahr sieht Jurecka den Konzern daher unverändert „auf gutem Wege, das Gewinn-Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro zu erreichen“. Deutlich vorsichtiger zeigte er sich nicht zuletzt nach den Erfahrungen in der Berichtszeit dagegen, wenn es um Prognosen zu längerfristigen Entwicklungen sowie zu denen in den einzelnen Geschäftsbereichen geht.

Covid-19-Schäden entwickeln sich unterschiedlich

So konnte die Munich Re im Geschäftsfeld Rückversicherung die für das Gesamtjahr 2021 kalkulierten Covid-19-bedingten Schäden im Segment Schaden/Unfall-Rückversicherung inzwischen von 300 Millionen auf rund 200 Millionen Euro zurücknehmen. Im Segment Leben/Gesundheit musste das Volumen dagegen von 400 Millionen auf 600 Millionen Euro erhöht werden.

Tatsächlich übertrafen die Covid-19-begingten Schäden – insgesamt per Ende September rund 680 Millionen Euro – mit 470 Millionen Euro in der Lebens-und Gesundheits-Rückversicherung nun schon zum zweiten Mal die Erwartungen, stellte Jurecka fest. Ursächlich dafür seien insbesondere viele Schadenfälle in den USA, Indien und Südafrika gewesen.

Dagegen seien in der Schaden/Unfall-Rückversicherung im dritten Quartal nahezu keine Covid-19-bedingten Ergebnisbelastungen mehr angefallen. Per Ende September 2021 summierten sie sich hier auf rund 210 Millionen Euro auf.

Überdurchschnittlich hohe Naturkatastrophen prägen das dritte Quartal

Stark geprägt war insbesondere das dritte Quartal laut Jurecka allerdings durch hohe Schäden aus Naturkatastrophen. So habe der Hurrikan „Ida“ bei der Munich Re mit 1,2 Milliarden Euro zu Buche geschlagen und das Sturmtief „Bernd“ mit 0,6 Milliarden Euro.

Auf die Erstversicherungs-Tochter Ergo entfielen von den „Bernd“-Schäden 100 Millionen Euro. Die Covid-19-bedingten Ergebnisbelastungen machten bei ihr im dritten Quartal insgesamt zwölf Millionen Euro aus.

Der Ergo-Gewinn blieb mit 134 Millionen Euro im dritten Quartal 2021 trotzdem nahezu auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals. Per Ende September stieg er im Vorjahresvergleich von 381 Millionen auf 467 Millionen Euro.

Ergo-Ergebnis im Segment Leben/Gesundheit stark verbessert

Die Ergo habe damit „einmal mehr ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert“, lobte Jurecka. Dazu habe im dritten Quartal vor allem die Ergebnissteigerung im Segment Ergo Leben/Gesundheit von 31 Millionen auf 80 Millionen Euro durch eine weiterhin gute Performance in Gesundheit, geringe Schäden in der Reiseversicherung sowie ein hohes Kapitalanlage- und Währungskursergebnis beigetragen.

Dagegen verringerte sich das Ergebnis im Segment Ergo International im dritten Quartal von 57 Millionen auf 32 Millionen Euro. Bei Ergo Schaden/Unfall Deutschland sank es von 48 Millionen auf 21 Millionen Euro. Hier stieg die Schaden-Kosten-Quote aufgrund der außergewöhnlich hohen Kosten für Naturkatastrophen von 90,9 auf 95,6 Prozent an.

Bereinigt sei die Schaden-Kosten-Quote der Ergo jedoch nach wie vor „ausgezeichnet“ und das Ziel von 92 Prozent weiterhin erreichbar, betonte Jurecka. Er hob zugleich hervor, dass das Ergo-Segment Schaden/Unfall stärker wachse als der Marktdurchschnitt.

Neugeschäft Leben übersteigt Abrieb in Altbeständen

In der Lebensversicherung übersteige das Neugeschäftsvolumen inzwischen außerdem den Abrieb durch die Abwicklung der Altbestände, was zeige, dass die neuen Produkte gut angenommen würden. Insgesamt legten die Beitragseinnahmen der Ergo im dritten Quartal von 4,4 Milliarden auf 4,5 Milliarden Euro zu.

In der Rückversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge deutlich von 9,9 Milliarden auf 11,2 Milliarden Euro. Dabei wuchs das Prämienvolumen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung kräftig von 6,8 Milliarden auf knapp 8 Milliarden Euro an. Im Konzern insgesamt erhöhten sie sich per Ende September 2021 im Vorjahresvergleich um 8,3 Prozent auf 44,7 Milliarden Euro.

Hohes Wachstum und starke Kapitalisierung

Die Solvenzquote liegt mit rund 231 Prozent oberhalb des optimalen Bereichs von 175 bis 220 Prozent. Sie zeigt laut Juecka, dass der Konzern nicht zuletzt dank der derzeit guten Preisentwicklung in der Rückversicherung ein starkes organisches Wachstum mit einer hohen Kapitalisierung verbinden könne. Anorganisches Wachstum strebe der Konzern allenfalls zur Abrundung in Randbereichen an.

Als „nicht erfreulich“ bezeichnete er, dass die Wiederanlagerendite auf 1,4 Prozent gesunken ist und eine Erholung vorerst eher nicht zu erwarten sei. Im dritten Quartal 2021 war das Ergebnis aus den per Ende September gegenüber Jahresbeginn zu Buchwerten von 233 Milliarden auf 237 Milliarden Euro gestiegenen Kapitalanlagen von 1,7 Milliarden auf 2,1 Milliarden Euro gewachsen.