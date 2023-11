Munich Re erhöht Jahresprognose

9.11.2023 – Beim Munich-Re-Konzern kann die Erstversicherungs-Tochter Ergo im dritten Quartal 2023 sinkende Umsätze in der Rückversicherung nahezu ausgleichen. Das Konzernergebnis verbessert sich insgesamt, wobei die einzelnen Segmente sehr unterschiedliche Entwicklungen zeigen. Alle übertrafen jedoch die Erwartungen. Das macht den Vorstand hinsichtlich des Jahresergebnisses nun sehr optimistisch.

WERBUNG

Bereits bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse 2023 hatten Dr. Joachim Wenning, der Vorstandsvorsitzende der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re), und Finanzchef Dr. Christoph Jurecka eine über den Erwartungen liegende positive Konzernentwicklung vermelden können (VersicherungsJournal 11.8.2023).

Das angepeilte Jahresziel von vier Milliarden Euro beim Konzernergebnis mochten sie damals trotzdem noch nicht anheben.

Dies einerseits wegen der für die Munich Re typischen Vorsicht, wie beide seinerzeit wissen ließen. Aber beispielsweise auch, weil aufgrund einer geänderten Nutzungsausfall-Entschädigung die Ergebnisse jetzt größeren Schwankungen ausgesetzt seien und Vorjahresvergleiche damit schwieriger werden. Zudem würden die saisonal hohen Abschlusskosten künftig vor allem die vierten Quartale belasten.

Besseres Ergebnis bei weniger Umsatz im Konzern

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Auf letzteren Effekt wies Jurecka bei der Vorstellung der Ergebnisse im dritten Quartal sowie nach neun Monaten nun erneut hin. Die, so der Finanzchef, auch im Berichtsquartal „wirklich hervorragende Geschäftsentwicklung“ in der Berichtszeit veranlasse die Munich Re nun aber doch dazu, die Jahresprognose für das Konzernergebnis auf 4,5 Milliarden Euro anzuheben.

Das Konzernergebnis verbesserte sich im dritten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal von 1,1 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro. Damit hat die Munich Re laut Jurecka das dritte Quartal in Folge oberhalb der anteiligen Jahreserwartung abgeschlossen hat. Im Neun-Monats-Vergleich verminderte es sich allerdings von 4,2 Milliarden auf 3,6 Milliarden Euro.

Das versicherungstechnische Gesamtergebnis stieg im Berichtsquartal von 1,7 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro und das Kapitalanlageergebnis von 691 Millionen auf 760 Millionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs von 1,3 Milliarden auf 1,8 Milliarden Euro. Der Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen verminderte sich jedoch leicht von 14,6 Milliarden auf 14,5 Milliarden Euro.

Alle Segmente liefern weiterhin gute Ergebnisse

Hervorgehoben wurde von Jurecka, dass erneut alle Segmente gute Ergebnisse geliefert hätten. Das Geschäftsfeld Rückversicherung, in dem die Großschadenbelastung im Quartalsvergleich von 2,1 Milliarden auf 770 Millionen Euro sank, steuerte im dritten Quartal 995 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei. Im dritten Quartal des Vorjahres waren es noch 851 Millionen Euro (9.11.2022).

Der Rückversicherungsumsatz nahm von 10, 1 Milliarden auf 9,5 Milliarden Euro ab. Ein Grund dafür ist laut Jurecka, dass unrentables Geschäft nicht verlängert worden sei.

In der Lebens- und Gesundheits-Rückversicherung ging der Umsatz zudem wechselkursbedingt von 2,8 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro zurück, wie mitgeteilt wurde. In der Schaden-/ Unfallversicherung, in der das Vorjahresquartal durch einen Sondereffekt geprägt war, nahm er von 7,3 Milliarden auf 6,8 Milliarden Euro ab.

Ergo kann Umsatz steigern

Bei der Erstversicherungs-Tochter, der Ergo-Gruppe, legte der Versicherungsumsatz aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen im Quartalsvergleich dagegen von 4,6 Milliarden auf fünf Milliarden Euro zu. Im Neun-Monats-Vergleich erhöhte er sich von 13,9 Milliarden auf 14,9 Milliarden Euro.

Das Ergo-Ergebnis verminderte sich im Vergleich der dritten Quartale allerdings von 251 Millionen auf 173 Millionen Euro. Im Neun-Monatsvergleich legte es dagegen von 554 Millionen auf 643 Millionen Euro zu.

Im Segment Ergo Leben/Gesundheit ging es im Quartalsvergleich von 221 Millionen auf 52 Millionen Euro zurück. Hier war das Ergebnis des Vorjahresquartals unter anderem von einem Einmaleffekt positiv beeinflusst, wie mitgeteilt wird.

Hohe Naturkatastrophen-Schäden bei der Ergo Schaden/Unfall

Im Segment Ergo Schaden/Unfall Deutschland sank der Ergebnisbeitrag im Quartalsvergleich von 103 Millionen auf 31 Millionen Euro. Hier hätten einer guten operativen Entwicklung Schäden aus Naturkatastrophen sowie ein niedrigeres Kapitalanlageergebnis negativ entgegengewirkt, wobei das Vorjahresergebnis zudem von einer günstigen Großschadensentwicklung profitiert habe.

Die Schaden-Kosten-Quote habe sich trotz der hohen Schäden aus Naturkatastrophen im Quartalsvergleich nur von 80,6 auf immer noch „gute“ 88,2 Prozent verschlechtert und sei im Neun-Monatsvergleich von 87,2 auf 85,8 Prozent gesunken. Gleichzeitig sank sie im Segment Ergo International im Quartalsvergleich deutlich von 114,8 auf 87,9 Prozent.

Ergo International gelingt der Sprung in die Gewinnzone

Hier habe sich neben der günstigen Schadenentwicklung das weitere Wachstum unter anderem im internationalen Gesundheits- und im polnischen Sachversicherungs-Geschäft positiv ausgewirkt. Das Ergebnis dieses Segments verbesserte sich im Quartalsvergleich von einem Verlust von 73 Millionen in einen Gewinn von 90 Millionen Euro.

Das Segment habe damit ein „sehr, sehr starkes Ergebnis“ vorgelegt, lobte Jurecka. Aber auch insgesamt biete die Entwicklung des Konzerns „ein sehr erfreuliches Bild“.