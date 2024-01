Münchener Verein wirbt neuen Vorstand an

22.1.2024

Zum 1. April verstärken die Münchener Verein Versicherungen mit Sebastian Hartmann (48) ihren Vorstand. Der Wirtschaftsmathematiker und Aktuar wird die Verantwortung für das neue Ressort Mathematik Kranken-, Lebens- und Allgemeine Versicherung übernehmen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Hartmann kommt von der Halleschen Krankenversicherung a.G., wo er als Zentralbereichsleiter die Mathematik und Produktentwicklung steuerte. Bei seinem neuen Arbeitgeber wird er im Vorstand mit Dr. Rainer Reitzler (CEO), Karsten Kronberg (CFO) und Dr. Stefan Lohmöller (COO) zusammenarbeiten.

Sebastian Hartmann (Bild: Münchener Verein)

„Die Aufnahme von Sebastian Hartmann in unser Vorstandsteam markiert einen wichtigen Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Seine umfassende Expertise im Bereich Mathematik und Produktentwicklung wird eine wesentliche Rolle in der Realisierung unserer ambitionierten Ziele und der Unterstützung unserer Wachstumsstrategie spielen“, lässt sich Vorstandschef Reitzler zitieren.