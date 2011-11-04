Münchener Verein will Produktmanagement und Vertrieb verzahnen

23.2.2026

Andreas Gahn (36) führt bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe ab April auch die Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb. Er übernimmt diese Aufgabe neben seiner bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Produktmanagement und -marketing.

Gahn folgt in seinem neuen Amt auf Michael W. Matz (62), der die Vertriebsdirektion nach Unternehmensangaben „maßgeblich geprägt hat und sich nun auf den Ruhestand vorbereitet“. Matz hatte 2017 die Leitung des Fachbereichs Produktmanagement/Marketing und des Geschäftsbereichs Bankenvertrieb übernommen (VersicherungsJournal 20.12.2016).

Andreas Gahn (Bild: Münchener Verein)

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen bei der Victoria Lebensversicherung AG und einem Bachelorstudium startete Betriebswirt Gahn vor rund zwölf Jahren im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb der Volkswohl Bund Versicherungen. 2023 wechselte er als Experte für die Lebensversicherungssparte zum Münchener Verein.

In seiner zukünftigen Doppelrolle soll Gahn das Produktmanagement und -marketing stärker mit dem Vertrieb verzahnen, um Synergieeffekte zu schaffen. „Mir ist dabei eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den weiteren Vertriebsdirektionen besonders wichtig“, erklärt er.