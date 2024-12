Münchener Verein: Ulrich Seubert wird Generalbevollmächtigter Vertrieb

3.12.2024 – Ulrich Seubert wird beim Münchener Verein die Verantwortung für alle Vertriebsdirektionen übernehmen. CEO Rainer Reitzler erwartet, dass das Unternehmen von der Arbeit des Managers „in der mittel- und langfristigen Perspektive sicherlich stark profitieren“ wird.

Nach ersten Stationen im Unternehmen wird Dr. Ulrich Seubert (39) nun Generalbevollmächtigter Vertrieb der Münchener Verein Versicherungsgruppe. In dieser Rolle wird er ab Januar die Verantwortung für alle Vertriebsdirektionen übernehmen. Der Manager wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Rainer Reitzler berichten.

Ulrich Seubert (Bild: Münchener Verein)

Studium und Managementerfahrung

Seubert studierte unter anderem in North Carolina (USA) Betriebswirtschaftslehre und war anschließend akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre an der Universität Mannheim.

Danach stieg er bei McKinsey & Company, Inc. ein, wo er zuletzt als Engagement Manager auf Projekten bei Versicherungen und Banken in Europa und den USA tätig war. Nachfolgend wechselte er als Senior Project Manager zur Interhyp AG.

Maßgeblicher Beitrag zu strategischen Entwicklungen

Ab September 2020 leitete er beim Münchener Verein (MV) die Abteilung Zentrale Unternehmenskoordination und Presse und übernahm ab Juli 2022 den Fachbereich Produktmanagement und Marketing. „In dieser Funktion trug er maßgeblich zu strategischen Entwicklungen im Vertrieb bei“, berichten die Münchener.

Zu seinen Erfolgen zählen die Einführung der betrieblichen Krankenversicherung (bKV), die Überarbeitung der „Deutschen Handwerker Berufsunfähigkeitsversicherung“ und Kooperationen, beispielsweise mit der Prosiebensat.1 Media SE, heißt es. Zudem verantwortete er den Aufbau der neuen Nachhaltigkeitsabteilung und die Implementierung der ersten KI-basierten Chatbots.

Zusammenarbeit mit langfristiger Perspektive

„Von Dr. Ulrich Seubert als ambitioniertem jungen Kollegen und von seinen innovativen Ideen kann unser MV in der mittel- und langfristigen Perspektive sicherlich stark profitieren. Deshalb ist es mir eine Herzensaufgabe, mit ihm die nächsten Jahre enger zusammenzuarbeiten“, wird Reitzler in einer Pressemitteilung zitiert.

„Der Münchener Verein bekennt sich zu seinen Wurzeln im Handwerk, hat in den letzten Jahren aber auch seine Präsenz im Makler- und Online-Vertrieb ausgebaut und Potenziale im Kooperationsvertrieb gezielt genutzt“, sagt Seubert.

„Dies in meiner neuen Rolle gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen im Außen- und Innendienst weiterzuentwickeln und damit zu unserer profitablen Wachstumsstrategie beizutragen, reizt mich sehr“, so der neue Generalbevollmächtigte Vertrieb.