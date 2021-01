Münchener Verein heuert neuen Vorstand an

20.1.2021

Zum 1. Februar 2021 tritt Dr. Stefan Lohmöller (48) in die Führungsriege der Münchener Verein Versicherungsgruppe ein. Der Manager folgt auf Dr. Martin Zsohar (53), der im Sommer in die Chefetage der VPV Versicherungen wechselt (VersicherungsJournal 20.1.2020).

Lohmöller trägt bei der Münchener Gesellschaft künftig die Verantwortung für die Serviceeinheiten und die Revision der spartenübergreifenden Versicherungsgruppe, wie das Unternehmen mitteilte. Der Manager war zuletzt Vorstandsmitglied der Digitalisierungsfirma Birkle IT AG. Davor arbeitete er zehn Jahre in verschiedenen Positionen in der Produktentwicklung, im Vertrieb und Marktmanagement beim Allianz-Konzern.

Stefan Lohmöller (Bild: Münchener Verein)

Sein Vorgänger Zsohar verantwortete seit 2012 die COO-Ressortaufgaben IT sowie Mathematik der Kranken-, Leben- und Allgemeinen Versicherung beim Münchener Verein (5.12.2011). Er scheidet zum 31. März „im besten gegenseitigen Einvernehmen aus“, wie es in der Meldung von Mittwochvormittag heißt.