Münchener Rückversicherung freut sich über die Ergo

26.2.2021 – Der Konzerngewinn brach bei der Munich Re-Gruppe im Geschäftsjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie zwar massiv ein, aber die Konzernleitung blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Grund dafür sind insbesondere eine deutliche Verhärtung an den Rückversicherungsmärkten sowie der erfolgreiche Turnaround bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo.

„Es besteht gar kein Zweifel“, so stellte Dr. Joachim Wenning, der Vorstandsvorsitzende der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München bei der Präsentation der vorläufigen Geschäftsergebnisse 2020 (PDF, 3 MB) gleich zu Beginn klar:

Die Gruppe könnte, wenn das Berichtsjahr nicht ganz wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt worden wäre, heute „ein ausgezeichnetes Geschäftsergebnis feiern“.

Deutlich schwächeres Ergebnis, aber stabile Dividende

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Tatsächlich mussten er und Finanzchef Dr. Christoph Jurecka jedoch einen drastischen Rückgang des Konzerngewinns von 2,7 Milliarden Euro auf 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 28.2.2020, 2.3.2020) vermelden (25.2.2021).

So viel immerhin, machte er geltend, blieb jedoch unter dem Strich trotz der enormen Belastungen von insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro allein für Covid-19 und trotz der abermals gesunkenen Zinsen übrig.

Das ist zusammen mit der nach wie vor hohen Solvency-II-Quote von 208 Prozent – nach 237 Prozent ein Jahr zuvor – einer der Gründe, warum Wenning an Aktionäre für 2020 wieder 9,80 Euro je Aktie ausschütten will. Es ist inzwischen über 50-jährige Tradition des Konzerns, jedes Jahr mindestens eine Dividende in Vorjahreshöhe auszuschütten.

Ein weiterer Grund ist, dass 2020 in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung laut Wenning erstmals „in der Breite“ stärkere Preisanhebungen durchgesetzt werden konnten. Dies habe sich in der Erneuerungsrunde zu Beginn dieses Jahres fortgesetzt und damit profitables Wachstum möglich gemacht. 2020 legten die Beitragseinnahmen bereits von 22,1 Milliarden auf 24,6 Milliarden Euro zu.

Hohe Übersterblichkeit durch Corona bremst die Rückversicherung

Im Rückversicherungs-Geschäft Leben/Gesundheit konnte ein Beitragsanstieg von 11,7 auf 12,7 Milliarden Euro verzeichnet werden. Der Gewinn schrumpfte im Berichtsjahr hier jedoch nicht zuletzt wegen der hohen Übersterblichkeit durch Corona in den USA von 706 Millionen auf 123 Millionen Euro.

In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung brach der Gewinn wegen der Corona-Auswirkungen bei den Großschäden vor allem in der Veranstaltungs- und Betriebsunterbrechungs-Versicherung von 1,6 Milliarden auf 571 Millionen Euro ein. Die Schaden-Kosten-Quote stieg von 100,2 auf 105,6 Prozent. Inzwischen greifen laut Wenning hier aber die Entlastungs-Maßnahmen.

Erfolgreicher Turnaround der Ergo stützt Zukunftserwartungen des Konzern

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Ihren dennoch relativ optimistischen Blick auf die voraussichtliche Entwicklung des Konzerns im laufenden Jahr sowie in der weiteren Zukunft begründeten Wenning und Jurecka mit weiteren Produktivitäts-Fortschritten und insbesondere mit dem erfolgreichen Turnaround der Ergo Group AG.

Die Erstversicherungs-Tochter verzeichnete 2020 einen von 440 Millionen auf 517 Millionen Euro erhöhten Gewinn.

Trotz der auch bei ihr angefallenen Covid-19-Belastung in Höhe von 64 Millionen Euro kam sie im Berichtsjahr dem Ziel des 2020 beendeten Strategieprogrammes in Höhe von 530 Millionen Euro damit sehr nahe, lobten Wenning und Jurecka.

Getragen wurde diese Ergebnisverbesserung im Berichtsjahr hauptsächlich von Ergo International.

Vor allem Ergo International stark verbessert

Das Ergebnis dieses Segments hat sich von 105 Millionen auf 230 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Dazu beigetragen haben allerdings auch ein Einmaleffekt im Rahmen der Fusion der beiden Joint Ventures in Indien sowie der Wegfall der Kosten für Portfoliobereinigungen im Jahr zuvor.

Das Segment Ergo Schaden/Unfall Deutschland verzeichnete dank eines starken Prämienwachstums sowie einem guten versicherungs-technischen Ergebnis einen von 148 Millionen auf 157 Millionen Euro erhöhten Gewinn.

Beim Segment Ergo Leben/Gesundheit Deutschland führten ein geringeres Kapitalanlage-Ergebnis und die Covid-19-Folgen für die Reiseversicherung dagegen zu einem Rückgang von 187 Millionen auf 130 Millionen Euro.

Kennzahlen Ergo 2020 (Bild: Munich Re). Zum Vergrößern Bild klicken.

Kapitalanlagerendite erreicht drei Prozent

Im Konzern insgesamt ging das Ergebnis aus den – zu Marktwerten – von 228,8 Milliarden auf 233 Milliarden Euro erhöhten Kapitalanlagen von 7,8 Milliarden Euro auf 7,4 Milliarden Euro zurück. Bezogen auf den durchschnittlichen Marktwert des Portfolios wurde damit angesichts des Zinsumfeldes eine, so Wenning, „sehr erfreulichen“ Rendite von drei Prozent erreicht.

Letztere soll nach den Planungen trotz der weiterhin sehr niedrigen Zinsen auch im laufenden Geschäftsjahr wieder mehr als 2,5 Prozent betragen. Als Gewinn werden 2,8 Milliarden Euro angepeilt. Die gesamten gebuchten Beitragseinnahmen des Konzerns, die im Berichtsjahr um 6,7 Prozent auf 54,9 Milliarden Euro anwuchsen, sollen erneut rund 55 Millionen Euro steigen.

Dazu soll das Geschäftsfeld Rückversicherung Beitragseinnahmen von rund 37 Millionen Euro beitragen und die Ergo 17,5 Millionen Euro. Als Gewinn werden in der Rückversicherung 2,3 Milliarden Euro angepeilt und in der Erstversicherung 500 Millionen Euro.

Klimawandel-Problematik treibt die Munich Re stark um

Breiten Raum widmete Wenning bei der Bilanzpräsentation auch der Klimawandel-Problematik. Die, so machte er deutlich, sollte aufgrund der drastisch steigenden Kosten aufgrund zunehmender Naturkatastrophen nicht wegen Corona völlig aus dem Blickfeld verschwinden.

Bei der Covid-19-Pandemie handele es sich zudem um ein „systemisches Risiko“ mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Kapitalmärkte. Das habe von der Assekuranz deshalb keinesfalls alleine abgefedert werden können. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten werde die Munich Re hier jedoch weiterhin ihren Beitrag leisten, versicherte er.

Ähnliches gelte mit Blick auf die Klimawandel-Problematik. Auch hier stehe der Konzern seinen Kunden „naturgemäß mit Sachverstand und teilweise sehr großen Versicherungs-Kapazitäten fortgesetzt zur Verfügung“.

Zu „Netto-Null“ ohne Ausnahmen und in allen Bereichen verpflichtet

Hinzu komme, dass sich das Unternehmen mit seiner vor zwei Monaten verkündeten „Klima-Ambition“ zu „wissenschaftsbasierten, sehr konkreten und verbindlichen Zielen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen“ und zu „Netto-Null“ ohne Ausnahmen in allen Bereichen verpflichtet habe. Dies auf der Kapitalanlageseite bis 2050 „sowieso“.

Zusätzlich werde die Munich Re den eigenen ökologischen Fußabdruck in den kommenden fünf Jahren um mindestens 25 Prozent reduzieren und spätestens 2030 bei „Netto-Null“ ankommen. Im Kundenbereich werde sie sich spätestens dann von allen im fossilen Energiebereich tätigen Unternehmen verabschieden, wenn die Wissenschaft sagt, dass sie 2050 nicht mehr angezeigt seien.