Münchener Rück lebt durch Covid-19 regelrecht auf

7.8.2020 – Bei dem Konzern ist im ersten Halbjahr in der Rückversicherung der Gewinn trotz deutlich gestiegener Bruttobeiträge um fast zwei Drittel eingebrochen. Die Erstversicherungs-Tochter Ergo meldet eine spürbare Verbesserung des Konzernergebnisses bei rückläufigen Beitragseinnahmen.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) hat am Donnerstag ihren Halbjahresfinanzbericht 2020 (PDF, 879 KB) und die Ergebnisse im zweiten Quartal präsentiert.

Einen so „harten“ Rückversicherungsmarkt mit steigenden Preisen und einem merkbaren „Flight to Quality“ wie derzeit habe er noch nie gesehen, konstatierte Konzernchef Dr. Joachim Wenning. Bewirkt haben dies vor allem die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie.

Stress-Resilienz des Konzerns sichert die Aktienrendite

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Die sorgten zugleich für einen nun auch sichtbaren Beweis der Richtigkeit vieler strategischer Entscheidungen der vergangenen Jahre sowie der hohen Investitionen in die Digitalisierung, zeigte sich der Manager überzeugt. Das gelte mit Blick auf die hybride Vertriebsausrichtung bei den Ergo-Versicherungen ebenso wie die Art des Kapitalmanagements oder die Umbauten bei der Betriebsorganisation des Konzerns.

Alle diese Maßnahmen hätten es beispielsweise ermöglicht, dass nach Ausbruch der Corona-Krise über 95 Prozent der Mitarbeiter aus Gründen des Gesundheitsschutzes ins Home-Office geschickt werden konnten und der Geschäftsbetrieb trotzdem reibungslos funktionierte. Die Ergo habe dadurch trotz Kontaktsperren und Bewegungs-Einschränkungen gute Verkaufszahlen erreichen können.

Die Schäden durch Covid-19 hätten bisher schon rund 1,5 Milliarden Euro gekostet, führte Wenning weiter aus. Nicht zuletzt dank des diversifizierten Kapitalanlageportfolios sowie effektiver Absicherungsmaßnahmen sei dies für die Munich Re finanziell „gut tragbar“,

Zugleich sei wegen der nachweislichen Stress-Resilienz des Konzerns auch künftig eine „verlässliche Aktienrendite“ gesichert.

Soziale Rolle der Assekuranz durch Corona wieder deutlicher

Schließlich biete die aktuelle Situation zugleich die Chance, die soziale Rolle der Assekuranz wieder deutlicher sichtbar zu machen. Deshalb unterstützten die Munich Re und ihre Mitarbeiter nicht nur bedürftige Gemeinschaften im Rahmen eines freiwilligen Engagements, sondern stellten den am Krisenmanagement beteiligten Akteuren beispielsweise anonymisierte Daten zur Verfügung.

In der Diskussion um Absicherungsmöglichkeiten gegen die ökonomischen Folgen künftiger Pandemien regte er an, dass Versicherer insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen gedeckelte Pandemie-Policen anbieten. Mit denen könnten sie gegen einen „angemessenen Beitrag“ selbst vorsorgen. Übersteige ein Schaden deren Deckungsumfang, solle bei ihnen die Staatshilfe greifen.

Covid-19-Krise schafft neue Opportunitäten

Aus Wennings Sicht stellt die Covid-19-Krise daher keineswegs nur eine Herausforderung dar, deren Umfang bisher nicht abschätzbar ist, sondern bietet zugleich in der Rück- wie in der Erstversicherung erhebliche Opportunitäten.

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Munich-Re-Finanzchef Dr. Christoph Jurecka erläuterte anhand der Geschäftszahlen, warum sich der Konzern trotz teils heftiger Einbrüche im ersten Halbjahr in der Lage sieht, die zu nutzen.

Als „sehr, sehr schön“ qualifizierte er beispielsweise das Kapitalanlageergebnis der Gruppe im ersten Halbjahr 2020. Es lag mit 3,6 Milliarden Euro trotz der Turbulenzen an den Kapitalmärkten nur geringfügig unter dem Wert des ersten Halbjahres 2019.

Ergo International steigert das Ergebnis massiv

Die Erstversicherungs-Tochter Ergo hatte im Halbjahresvergleich zwar einen Rückgang der gebuchten Bruttobeiträge um 2,1 Prozent auf neun Milliarden Euro zu verzeichnen. Das lag laut Jurecka unter anderem daran, das sich die Ergo International von einigen Gesellschaften im Ausland getrennt hat und die Beitragseinnahmen hier deshalb um 98 Millionen Euro sanken.

Das Ergebnis im internationalen Geschäft der Ergo verbesserte sich gleichzeitig von acht Millionen auf 59 Millionen Euro. Die Schaden-Kosten-Quote in diesem Bereich erreichte nach einem Rückgang von 95,2 auf 92,7 Prozent. Das seien „Rekordwerte“, stellte der Finanzchef heraus.

Schaden-Kosten-Quote bei Ergo „auf dem richtigen Weg“

Im deutschen Geschäft stieg sie von 91,9 auf 92,9 Prozent. Die Covid-19-bedingten Belastungen durch Schäden in der Betriebsschließungs- und der Veranstaltungsausfall-Versicherung konnten durch die geringeren Belastungen im Privatkundengeschäft nicht kompensiert werden. Angesichts dessen sieht Jurecka die Schaden-Kosten-Quote bei der Ergo damit weiter „auf dem richtigen Weg“.

In der deutschen Lebens- und Krankenversicherung gingen die gebuchten Bruttobeiträge um 2,1 Prozent auf 9,02 Milliarden Euro zurück. Hier konnte die positive Entwicklung beim Absatz neuer Produkte in der Lebensversicherung den geplanten Bestandsabbau bei klassischen Lebensversicherungen sowie Covid-19-Effekte in der Reiseversicherung nicht kompensieren, wurde mitgeteilt.

Im Gegensatz dazu wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge in der deutschen Schaden- und Unfallversicherung dank eines organischen Wachstums in nahezu allen Sparten insgesamt um 99 Millionen Euro.

Der Gewinn der Ergo insgesamt verbesserte sich im Halbjahresvergleich um 11,2 Prozent auf 245 Millionen Euro. Dazu trug in Deutschland die Sparte Leben/Gesundheit 69 Millionen Euro bei, das waren 49,1 Prozent weniger als im Vorjahreshalbjahr; die Schaden- und Unfallversicherung verbesserte sich um 3,2 % auf 71 Millionen Euro.

Halbjahresbericht 2020 (Bild: Munich Re)

Konzernergebnis der Rückversicherung bricht drastisch ein

Im Rückversicherungs-Geschäft der Munich Re brach das Konzernergebnis dagegen von 1,4 Milliarden auf 555 Millionen Euro ein. In Lebens- und Krankenrückversicherung, in der sich das Segmentergebnis von 335 Millionen auf 67 Millionen Euro verminderte, schlugen Covid-19-bedingte Schäden im ersten Halbjahr 2020 mit rund 100 Millionen Euro zu Buche.

Deutlich höher waren sie mit etwa 1,4 Milliarden Euro in der Schaden- und Unfallrückversicherung, dessen Segmentergebnis sich von 1,1 Milliarden Euro auf 488 Millionen Euro mehr als halbierte. Die Covid-19-Belastungen hier resultieren bisher hauptsächlich aus der Veranstaltungsausfall-Versicherung, wurde mitgeteilt.

Rückversicherungs-Preise entwickeln sich positiv

Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen in der Lebens- und Krankenrückversicherung auf 6,4 Milliarden Euro und in der Schaden- und Unfallrückversicherung auf 11,7 Milliarden Euro. Das waren jeweils 14 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Fast noch erfreuter als über diese Umsatzentwicklung zeigten sich Wenning und Jurecka über einen anderen Trend: Nach Jahren sinkender Preise am Markt zeigten sich jetzt eine „anhaltend positive Preisdynamik“ und einen durch die Corona-Krise verstärkten „Flight to Quality“. Das komme der Munich Re zugute.