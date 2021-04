Münchener Rück ist in der bAV „extrem großzügig“

6.4.2021

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) investiert in die eigene Belegschaft und die Rekrutierung neuer Fachkräfte. Dafür führte das Unternehmen zum 1. Januar 2019 eine „extrem großzügige“ betriebliche Altersvorsorge (bAV) für seine 3.500 Beschäftigten ein, die erst jetzt bekannt worden sei. Das berichtet „Börse online“, bezugnehmend auf Euro am Sonntag.

Das neue bAV-Konzept des Dax-Konzerns nennt sich AIM und steht für „Attraktiv, Intuitiv & Innovativ, Marktgerecht“. Es gilt für alle Neuzugänge und Mitarbeiter, außer Arbeitnehmer, die kurz vor der Rente stehen. Für seine Beschäftigten finanziert der Arbeitgeber komplett die bAV. Die Zuschüsse steigen mit den Gesamtbezügen.

Zusätzlich zahle das Unternehmen jedem Beschäftigten eine Invaliditätsversicherung. Die Kosten für diese Sozialleistungen habe der Konzern nicht genannt. AIM stehe aber auch für weniger finanzielle Aufwendungen und Verwaltungsaufwand, da das neue Angebot „vier unterschiedliche bAV-Systeme innerhalb des Rückerversicherers“ ablöse, zitiert die Wirtschaftszeitung eine Sprecherin.

90 Prozent der eingezahlten Beiträge seien bei Renteneintritt garantiert, Mitarbeiter könnten zusätzlich Geld in unbegrenzter Höhe einzahlen. Keinen Zugang haben laut Unternehmensangaben Mitarbeiter der Ergo-Gruppe, die auf eigene Versorgungssysteme zugreifen könnten. Beim „Deutschen bAV-Preis 2021“ belegte die Munich Re mit AIM den ersten Platz in der Kategorie Großunternehmen.