Münchener Rück: Ergo „läuft wie ein Uhrwerk“

10.8.2022 – Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022 brachte der Munich Re einen kräftigen Umsatzanstieg, aber auch einen deutlichen Gewinnrückgang. Letzterer ist aber vor allem durch einige Ungereimtheiten der IFRS-Nutzungsausfall-Entschädigung bedingt, erklärte der Vorstand bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse und zeigt sich optimistisch, die für das Gesamtjahr gesetzten Ertragsziele erreichen zu können. Das erneut nicht zuletzt dank der Erstversicherungs-Tochter Ergo.

WERBUNG

Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) ging im zweiten Quartal 2022 im Vorjahresvergleich der Gewinn um 30,5 Prozent auf 768 Millionen Euro zurück. Im Halbjahresvergleich sank er um 18,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Das Ergebnisziel bleibt unverändert

Joachim Wenning (Bild: Munich Re)

Die Kapitalanlagerendite verminderte sich im Halbjahresvergleich von 2,8 Prozent auf zwei Prozent. Die Eigenkapitalrendite nahm von 15 auf 11,2 Prozent ab.

Trotzdem hält der Konzern unverdrossen an seinem Ergebnis-Jahresziel von 3,3 Milliarden Euro fest. Das ließ Dr. Joachim Wenning, der Vorstandsvorsitzende, am Dienstag bei der Präsentation des Halbjahres-Finanzberichts (PDF, 1 MB) wissen.

Zwar sei das Marktumfeld vor allem wegen der geopolitischen Krisen, der Inflationsentwicklung und einer drohenden Rezessionsgefahr derzeit extrem unsicher, stellten er und Finanzchef Dr. Christoph Jurecka fest.

Die wirtschaftliche Lage der Munich Re sei sowohl in der Rückversicherung als auch bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo Group AG jedoch weitaus günstiger, als sich in diesen Zahlen widerspiegelt.

Marktentwicklung und Rechnungslegungs-Vorgaben schrumpfen Eigenkapital

Christoph Jurecka (Archivbild: Müller)

Ursächlich dafür sind insbesondere die derzeit noch geltenden Rechnungslegungs-Vorschriften nach IFRS, erläuterte Jurecka dazu. Die sorgten beispielsweise dafür, dass die in der Berichtszeit erzielten Währungsgewinne in Höhe von rund 500 Millionen Euro keinerlei Berücksichtigung fänden.

Bei der Eigenkapitalausstattung des Konzerns führen die IFRS-Vorgaben wegen des Zinsanstiegs laut dem Manager zu einem Rückgang der bilanzierten Bewertungsreserven. Deshalb schmolz das Eigenkapital gegenüber dem Jahresende 2021 von 30,9 Milliarden auf 23,5 Milliarden Euro ab. Zugleich verbesserte sich jedoch die Solvenzquote von 227 auf 252 Prozent.

Das Kapitalanlageergebnis des Konzerns halbierte sich als Folge der Zinsentwicklung im Quartalsvergleich von 1,9 Milliarden auf 971 Millionen Euro und im Halbjahresvergleich von 3,6 Milliarden auf zwei Milliarden Euro. Gleichzeitig kletterte die Wiederanlagerendite von 1,7 Prozent im ersten Halbjahr 2021 auf nun 2,8 Prozent.

Ergo macht weiterhin viel Freude

Letzteres, lenkte Wenning den Blick auf den positiven Aspekt des Zinsanstiegs, verbessert für alle Versicherer langfristig die Qualität des Kapitalanlage-Ergebnisses durch einen nahhaltig höheren Ertragsbeitrag. Besonders günstig sei dies für den Lebensversicherungs-Klassikbestand der Ergo, machte er aufmerksam.

Die Erstversicherungs-Tochter breitet schon lange viel Freude (23.2.2022). Sie konnte im Geschäftsbereich Leben/Gesundheit das Kapitalanlageergebnis durch Abgangsgewinne schon im zweiten Quartal 2022 im Vorjahresvergleich von 964 Millionen auf eine Milliarde Euro verbessern. Auch sonst laufe die Ergo weiterhin „wie ein Uhrwerk“, merkte Wenning an.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Gruppe wuchsen durch – wie betont wurde – „profitables Wachstum“ im Halbjahresvergleich um zwölf Prozent auf 32,7 Milliarden Euro. Dazu trug die Ergo bis zur Jahresmitte zehn Milliarden Euro bei. Das waren 5,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Kennzahlen Ergo erstes Halbjahr 2022 (Bild: Munich Re). Zum Vergrößern Bild klicken.

Besonders starkes Wachstum im Segment Leben/Gesundheit

Der Gewinnbeitrag der Ergo sank wegen der Kapitalmarktentwicklung im ersten Halbjahr zwar von 334 Millionen auf 256 Millionen Euro, verbesserte sich aber im Vergleich der beiden zweiten Quartale von 155 Millionen auf 160 Millionen Euro. Das Beitragswachstum war im Segment Leben/Gesundheit besonders stark, nachdem inzwischen auch das Reiseversicherungs-Geschäft wieder anzog.

Die gebuchten Bruttobeiträge wuchsen im Halbjahresvergleich um 7,9 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro an. Im Segment Schaden/Unfall Deutschland nahmen sie um 7,5 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu.

„Exzellente“ Schaden-Kosten-Quote in Schaden/Unfall Deutschland

Die Schaden-Kosten-Quote ging im Quartalsvergleich von 92,6 auf, wie Jurecka hervorhob, „exzellente“ 86,9 Prozent zurück. Das technische Ergebnis verbesserte sich im Halbjahresvergleich von 121 Millionen auf 166 Millionen Euro.

Über deutliche Verbesserungen beim technischen Ergebnis konnten Wenning und Jurecka ebenso in der Rückversicherung berichten. In der Leben/Gesundheit-Rückversicherung nahm es im Halbjahresvergleich von fünf Millionen auf 112 Millionen Euro zu und in der Schaden/Unfall-Rückversicherung von 1,1 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro.

Die in der Rückversicherung besonders negative Entwicklung beim Kapitalanlageergebnis führte allerdings dazu, dass sich das operative Ergebnis im Quartalsvergleich von 1,2 Milliarden auf 636 Millionen Euro halbierte. Der Beitrag zum Konzernergebnis ging von 951 Millionen auf 608 Millionen Euro zurück.

Für aktuelle und künftige Herausforderungen gut aufgestellt

Wenning und Jurecka zeigten sich optimistisch, sowohl das für das Gesamtjahr angepeilte Ertragsziel wie die Vorgaben des Strategieprogrammes „Ambition 2025“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 9.12.2020) zu erreichen. Sie sehen die Munich Re insgesamt unverändert gut aufgestellt für die akut besonders hohen Herausforderungen.

Den Inflationsschub hält Wenning nicht zuletzt durch die Art des Underwriting und die konservative Reservierungspraxis in der Munich Re für gut beherrschbar. In der Rückversicherung habe die Juli-Erneuerung außerdem gezeigt, dass in einem weiterhin sehr harten Markt höhere Preise durchgesetzt werden können.

Sehr erfahren sei der Konzern außerdem im Management von Geschäft mit hoher Rezessionsanfälligkeit. Die Gruppe sei auch in der Lage, eine steigende Nachfrage zu befriedigen, wenn sich durch wachsende Unsicherheit oder bestehende Versicherungslücken neue Geschäftsopportunitäten ergeben.