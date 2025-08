MSIG fusioniert Europa-Geschäft – Brock übernimmt Deutschlandleitung

6.8.2025

Der Industrieversicherer MSIG Insurance Europe AG wurde auf die MS Amlin Insurance SE (MSAISE) verschmolzen. Das geht aus einer Bekanntmachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) vom 4. August hervor.

Bereits eine frühere Mitteilung der Behörde vom 28. Mai zeigt, dass die belgische MS Amlin eine Niederlassung in Deutschland gegründet hat – unter dem Namen MS Amlin Insurance SE, Niederlassung Deutschland, mit Sitz in Köln. Konzernmutter beider Unternehmen ist die japanische MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Andrea Brock (Bild: Alexander Vejnovic)

Die übernehmende Gesellschaft firmiert inzwischen unter dem neuen Namen MSIG Europe SE mit Hauptsitz in Brüssel. Zur Hauptbevollmächtigten für das Deutschlandgeschäft wurde die 44-jährige Andrea Brock ernannt, die zuvor das Deutschlandgeschäft der QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland, verantwortet hatte. CEO der SE ist Klaus M. Przybyla (66).

Die neu entstandene MSIG Europe SE beschäftigt nach eigenen Angaben europaweit rund 1.200 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Belgien unterhält das Unternehmen Niederlassungen in insgesamt sieben weiteren europäischen Ländern – darunter Frankreich, Italien, den Niederlande, der Slowakei, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

Ziel ist es laut Unternehmensangaben, sich langfristig als einer der Top-5-Versicherer in Europa zu etablieren. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte MS Amlin Insurance laut SFCR-Report (PDF, 2,14 MB) Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 1,25 Milliarden Euro, während die kleinere MSI Insurance Europe laut SFCR-Report (PDF, 2,24 MB) 725,67 Millionen Euro Bruttobeitrag einsammelte.