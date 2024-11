MRH-Trowe übernimmt Spezialmakler

22.11.2024

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) übernimmt alle Geschäftsanteile der CRM Makler GmbH und erweitert damit ihr Engagement im Bereich Finance. Das teilte der Großmakler am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Zudem gab das Unternehmen bekannt, sämtliche Anteile an der Hansekontor Nord West Maklergesellschaft mbH übernommen zu haben: Bisher hielt man an dem Unternehmen Minderheitsanteile.

CRM ist ein Spezialmakler für Risiko- und Liquiditätsmanagement. In Norddeutschland kooperiert er eng mit der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und bietet Gewerbekunden Versicherungen, um etwa die Unternehmensliquidität, Beteiligungsfinanzierungen und Forderungsausfälle abzusichern.

Der bisherige CRM-Geschäftsführer Holger Kirsch wird weiterhin als Geschäftsführer das Unternehmen leiten, wie es im Pressetext heißt. Auch die Zusammenarbeit mit den Creditreform-Gesellschaften soll unverändert fortgeführt werden.

Durch die Übernahme wolle MRH Trowe die „Koordination der Leistungen in den Bereichen Versicherung, Benefits und Finanzen“ ergänzen, berichtet Dirk Dahlheimer, Sprecher der Geschäftsführung der MRH Trowe Credit & Finance GmbH.

Dirk Dahlheimer (Bild: Hansekontor)

Auch der Spezialmakler erhofft sich weiteres Wachstum. „Unsere Stärke liegt bereits in der Verbindung von Risikoprüfung und Absicherung. Die Zusammenarbeit mit MRH Trowe ist ein strategischer Schritt zur Erweiterung dieses Angebots“, sagt Kirsch zu der Übernahme.