MRH Trowe startet mit neuer Niederlassung

9.6.2021

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) setzt ihren eingeschlagenen Expansionskurs fort und eröffnete jetzt eine neue Niederlassung in Erfurt, Thüringen. Der Industriemakler will damit seine Aktivitäten in der Region Mitte (Frankfurt, Kassel, Alsfeld) weiter ausbauen, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Udo Wiegandt (35) wird die Geschäfte am neuen Standort verantworten. Er leitete fünf Jahre für MRH Trowe den Firmenkundenbereich in Alsfeld. In Thüringen betreut der Industriemakler nach eigenen Angaben rund 300 mittelständische Unternehmen und berät öffentlich-rechtliche Kreditinstitute der Region als strategischer Kooperationspartner.

Udo Wiegandt (Bild: Fotoatelier Schönstedt)

Bereits im Januar hatte MRH Trowe die Wirtschafts-Assekuranz-Makler Chemnitz GmbH (Wiass Chemnitz) und die Fivers-Gruppe aus Karlsruhe unter sein Dach gebracht. Ebenfalls zum Jahresanfang übernahm das Unternehmen 100 Prozent der KVM Kulmbacher Versicherungsmakler GmbH (VersicherungsJournal 16.3.2021).

Zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie führte das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durch und holte die Private-Equity-Gesellschaft Anacap Financial Partners LLP an Bord (22.1.2021).