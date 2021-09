MRH Trowe meldet die neunte Akquisition in diesem Jahr

7.9.2021

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat rückwirkend zum 1. Januar einhundert Prozent der Gesellschaftsanteile der Kolb & Bär Versicherungs- und Finanzmakler GmbH übernommen. Dies teilt der Industriemakler am Dienstag gegenüber der Presse mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Neuerwerbung aus Pegnitz betreut nach eigenen Angaben mit einem sechsköpfigen Team 4.000 Mandanten. Das Vermittlerunternehmen betreut Privat- und Gewerbekunden. Es soll künftig eng mit der KVM Kulmbacher Versicherungsmakler GmbH zusammenarbeiten, die sich auf Firmenkunden konzentriert und bereits Anfang des Jahres zugekauft wurde (VersicherungsJournal 16.3.2021).

Die Geschäftsführer Georg Kolb (61) und Matthias Bär (53) bleiben in Zusammenarbeit mit Robert Klaus, MRH Trowe-Regionalmanager Süd, bis Ende 2022 am Ruder. Danach stehen sie nur noch beratend zur Seite, heißt es auf Nachfrage. MRH Trowe baue mit der Übernahme seine Präsenz in Süddeutschland und besonders in Franken weiter aus. Mit künftig rund 30 Mitarbeitern in Pegnitz und Kulmbach zähle man nun zu den fünf größten Maklern in der Region.

Mattias Bär (li.) und Georg Kolb (re.) (Bild: MRH Trowe)

Dies ist die neunte Akquisition der Hessen im laufenden Jahr. Zuletzt wurden im August eine Übernahme (4.8.2021) und im Juli vier Neuerwerbungen vermeldet (13.7.2021). Man befinde sich bei den Expansionsplänen auf Kurs, wurde damals berichtet. Auch das organische Wachstumsziel von jährlich zehn Prozent Umsatzplus sei bereits zur Jahresmitte erreicht worden.