MRH Trowe legt Baustein für stärkeres Privatkundengeschäft

18.2.2026

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) hat damit begonnen, ihr Geschäft mit Privatkunden in die bislang auf das Gewerbesegment fokussierte Tätigkeit als Aufkäufer von Maklerbetrieben zu integrieren. Wie die Frommes Versicherungsmonitor GmbH zuerst berichtet hat, will das Unternehmen „künftig noch gezielter an wohlhabende Privatkunden herantreten“.

Ralph Rockel (Bild: MRH Trowe)

Immer wieder haben Firmenchefs, für deren Unternehmen MRH Trowe bereits Policen vermittelt hat, beispielsweise auch nach der Absicherung des Eigenheims oder eines privat genutzten Oldtimers gefragt. „Nachdem dieses Geschäft bislang sozusagen nebenbei miterledigt worden ist, wollen wir es zukünftig stärker professionalisieren“, erklärt Ralph Rockel, Vorstandssprecher bei MRH Trowe.

„Mit der 2025 gegründeten Zwischenholding ‚MRH Trowe Finanzdienstleistung GmbH‘ wollen wir das Potenzial des Privatkundengeschäfts erschließen“, betont er auf Anfrage des VersicherungsJournals weiter. „Ziel ist es, in dem neuen Segment Private & Commercial Solutions genauso wie in den Segmenten Insurance, Benefits und Finance zu wachsen.“

Teil des noch jungen Geschäftszweigs sind zwei Zukäufe von Versicherungsmaklern, die verstärkt Privatkunden beraten. Dies ist einerseits die AFM Holding AG (VersicherungsJournal 5.9.2022) und andererseits die FP Finanzpartner in Bayern AG für Beratung und Vermittlung (12.12.2024).