MRH Trowe baut seinen Tourismus-Spezialmakler um

24.2.2026

Die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) baut ihr Geschäft mit Tourismuspolicen um. Die vor zwei Jahren übernommene Vertoura Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 11.1.2024) tritt zukünftig als MRH Trowe Travel Broker GmbH am Markt auf.

In dieser Gesellschaft bündelt MRH Trowe den Vertrieb an Reiseanbieter und andere Unternehmen der Tourismusbranche. Die Kunden sollen nach Unternehmensangaben „von einer ganzheitlichen 360-Grad-Betreuung durch die Einbindung des gesamten MRH-Trowe-Netzwerks“ profitieren.

Ein „zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells“ bleibe die Zusammenarbeit mit zwei weiteren Schwestergesellschaften, die sich auf eine ähnliche Zielgruppe spezialisiert haben. Dies sind die MDT Travel Underwriting GmbH (5.11.2019) und die TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH (12.9.2024).

Diese beiden Gruppenmitglieder fungieren weiterhin als Assekuradeure und sollen laut MRH Trowe „ihre Produkt- und Risikoträgerkompetenz einbringen“. Der touristische Vertrieb werde hingegen in dem neuen Maklerbetrieb konzentriert. „Ergänzt wird das touristische Portfolio durch die Travelprotect GmbH, die insbesondere im B2C-Bereich positioniert ist und das gruppenweite Angebot abrundet.“

Von links: Sven Harth, Carsten Dreyer (MRH Trowe)

Mit der neuen Struktur des Tourismusgeschäfts ändert sich auch die Chefetage des Spezialmaklers: Ab April wechselt von der TAS Carsten Dreyer (54) als Co-Geschäftsführer zu MRH Trowe Travel Broker. Daneben wird das Unternehmen weiterhin von Gründer Sven Harth (52) verantwortet.