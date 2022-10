Modelltarif der Ergo und Sixt: Langzeitmieter bedeuten Sicherheit

20.10.2022 – Der Kfz-Versicherer Ergo und der Autovermieter Sixt arbeiten seit dem 1. September mit einem „auslastungsbasierten“ Tarifmodell. Dabei werden beispielsweise Einsatz, Standzeit und Mietzeit ausgewertet und der Beitrag entsprechend angepasst.

Einen möglichst flexiblen und an die Nutzung angepassten Versicherungsschutz will die Ergo Versicherung AG für die Sixt SE möglich machen. In einer ersten Pilotphase, die am 1. September anlief, hat Ergo 10.000 Fahrzeuge aus der Flotte des Autovermieters mit dem „auslastungsbasierten Tarifmodell“ gegen Haftpflichtschäden versichert.

Werbefahrzeug von Sixt (Bild: Verchmarco, CC BY 2.0)

Monatliche Tarifanpassung nach Gebrauch

Die Partner verfolgen diese Idee: Unter anderem schauen, ob, wann und wie lange die Autos in der Vermietung sind und die Preise entsprechend gestalten. Dazu soll monatlich geprüft werden, wann und wie die Fahrzeuge genutzt werden und ob die Risikosituation sich anders als kalkuliert dargestellt hat. Der Tarif wird für jedes Fahrzeug individuell und stetig aktualisiert.

Beispielsweise wird weniger Versicherungsbeitrag gezahlt, wenn die Autos Standzeiten in den Stationen vorweisen. „Unser Risikomodell orientiert sich am Geschäft unseres Partners – werden Fahrzeuge nicht oder seltener gemietet oder werden diese vermehrt in risikoärmeren Einsatzkontexten eingesetzt, so verringert sich auch die Versicherungsprämie“, erklärt eine Sprecherin der Ergo.

Lange Miete bedeutet mehr Sicherheit, kurze Miete mehr Risiko

Um ein Beispiel zu geben, wie die Kalkulation aussehen kann, erklärt die Presse-Mitarbeiterin: „Insgesamt gehen wir von niedrigeren Unfall-Wahrscheinlichkeiten pro gefahrenen Kilometer bei längeren Mieten aus. Die Hypothese dazu lautet, dass je länger eine Fahrerin oder ein Fahrer ein Auto fährt, desto sicherer wird er oder sie über die Zeit mit dem Fahrzeug.“

Wer den Mietwagen wesentlich kürzer nutzt, hat in der Regel einen höheren Fahrzeit-Anteil – und damit ein höheres Risiko zu verbuchen.

Übrigens: Das Tarifmodell berührt den Endkunden nicht. Es werde sich dadurch kein dynamischer oder personalisierter Preis für den Sixt-Endkunden ergeben. „An den Mietpreisen wird sich durch das neue Modell nichts ändern“, unterstreicht Ergo.

Automatisierung unterstützt bei der Verarbeitung

Den Verwaltungsaufwand entspreche laut der Unternehmenssprecherin dem eines mittelgroßen Projektes. Automatisierte Prozesse des Versicherers helfen, die von dem Autovermieter über eigens gesicherte Schnittstellen übermittelten Daten zu nutzen. Diese Daten werden für die monatliche Prämienberechnung genutzt.

„Die versicherungsrelevante Verwaltung der Versicherungsverträge und Schäden übernimmt Ergo mit seinen Systemen“, so die Sprecherin. Auf Datenschutz wird dabei geachtet: Es werden nicht-personenbezogene Daten wie die Fahrzeugdaten oder die Mietdaten zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung findet im Rahmen eines Flottenvertrags statt.

Der erste Eindruck: positiv

Beide Partner zogen für die ersten Monate der Pilotphase ein Zwischenfazit. „Die ersten Eindrücke aus der Zusammenarbeit sind sehr positiv“, lässt sich Ronny Krebs, Executive Vice President Global Business Services von Sixt zitieren.

Auch die Ergo zeigt sich zufrieden. „Wir sind überzeugt, dass der nutzungsbasierte Ansatz die zeitgemäße Methode ist, Risiken zu bewerten. Sie passt aus unserer Sicht sehr gut zum Angebot moderner Mobilitätsdienstleister wie Sixt. Die ersten Eindrücke aus der Zusammenarbeit sind auf beiden Seiten sehr positiv“, so die Unternehmenssprecherin.