MLP stoppt Vermittlerschwund

1.3.2019 – Der Gesamtumsatz des Finanzvertriebs MLP ist im vergangen Jahr um knapp sechs Prozent auf 666 Millionen Euro gestiegen. Ebenso stark erhöhten sich Provisionserlöse (auf fast 625 Millionen Euro). Auf Jahressicht steigerten sich alle Segmente bis auf die Vermögensverwaltung. Das Geschäftsfeld Altersvorsorge verlor weiter an Bedeutung. Erstmals seit 2007 stieg die Zahl der Vermittler wieder an – um 19 auf 1.928.

Die MLP SE hat 2018 die Gesamterlöse um sechs Prozent auf 666 Millionen Euro ausgebaut. Nach Unternehmensangaben ist dies „der höchste Wert seit der Abgabe der MLP-eigenen Versicherungs-Gesellschaften“ vor etwa eineinhalb Jahrzehnten (VersicherungsJournal 20.6.2005). Dies gab der Finanzvertrieb am Donnerstag im Rahmen der Jahrespressekonferenz 2019 bekannt.

Altersvorsorge verliert an Bedeutung

Von den Gesamterlösen entfielen 624,8 Millionen Euro auf Provisionen (plus 5,9 Prozent). An diesen hatte das Segment Altersvorsorge zwar mit 33,1 Prozent nach wie vor den größten Anteil. Dies ist allerdings gut ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Zum Vergleich: 2011 betrug der Anteil des Vorsorgegeschäfts noch fast 60 Prozent (VersicherungsJournal 1.3.2012).

Anders als im Vorjahr (VersicherungsJournal 1.3.2018) konnte der Finanzvertrieb den Umsatz im Vorsorgegeschäft ausbauen. Der Zuwachs im vergangenen Jahr betrug zwei Prozent (auf 212,3 Millionen Euro). Dies sind aber immer noch fast zehn Millionen Euro weniger als zwei Jahre zuvor (VersicherungsJournal 24.2.2017).

Zur Mitte des Vorjahres hatte noch ein leichtes Minus zu Buche gestanden (VersicherungsJournal 10.8.2018). Allein im traditionell eher starken Schlussquartal erhöhten sich die Einnahmen dann um über vier Prozent auf annähernd 90 Millionen Euro.

Vermögensmanagement wird immer wichtiger

Zweitgrößter Posten der Provisionserlöse von MLP ist weiterhin der Geschäftsbereich Vermögensmanagement. 202 Millionen Euro (plus sechs Prozent) bedeuten einen Anteil von 31,5 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte).

Mit 18,7 Prozent entfällt ein gutes Sechstel der Provisionserlöse auf die Sachversicherung. Hier ging es um zehn Prozent auf 120,3 Millionen Euro aufwärts. An der positiven Entwicklung hatten nach unternehmensangaben sowohl das Privatkundengeschäft als auch die Tochtergesellschaft Domcura AG (VersicherungsJournal 17.6.2015) Anteil.

Dahinter folgt das Segment Krankenversicherung mit knapp 48 Millionen Euro (plus 3,9 Prozent), was einem Anteil von fast unverändert 7,4 Prozent entspricht. Der Geschäftsbereich Immobilienvermittlung wuchs um 43,6 Prozent auf 20,1 Millionen Euro. Im Finanzierungsgeschäft betrug das Plus „nur“ 4,7 Prozent (auf 17,8 Millionen Euro), das nur noch das sechstgrößte Segment des Finanzvertriebs ist.

Auffällig ist, dass bezogen auf das Schlussquartal die Werte in allen Segmenten bis auf das Vermögensmanagement die Vorjahreswerte ausgebaut wurden. So ging es anders als zwischen Oktober und Dezember 2017 auch in der Altersvorsorge sowie der Kranken- und der Sachversicherung aufwärts.

Vermittlerabrieb gestoppt

Das operative Ebit (vor einmaligen Sonderaufwendungen) wird mit 46,4 (2017: 46,7) Millionen Euro angegeben. Das Konzernergebnis erhöht sich den Angaben zufolge um beinahe ein Viertel 34,5 Millionen Euro. Die Dividende soll unverändert bei 20 Cent liegen.

Die Zahl der betreuten Firmen- und institutionellen Kunden vergrößerte sich im Berichtszeitraum mit 5,6 Prozent (auf 20.900) mehr als doppelt so stark wie die Zahl der Familienkunden (plus 2,3 Prozent auf 541.200).

Erstmals seit über einem Jahrzehnt hatte der Finanzvertrieb im Geschäftsjahr 2018 keinen Abrieb an Vermittlern zu verzeichnen. Vielmehr erhöhte sich deren Zahl um 19 auf 1.928 Personen. In den Vorjahren hatte MLP bis zu fast 150 Vertriebspartner pro Jahr verloren. 2008 lag die Zahl noch bei über 2.500.

Weitere Investitionen ins Hochschulsegment

Diesen Zuwachs führt MLP unter anderem darauf zurück, dass viele branchenerfahrene Vertriebskräfte zu dem Finanzvertrieb gewechselt und „mit hoher Produktivität“ eingestiegen seien. Als weiterer Grund wurde die Stärkung des Segments „Hochschule“ (VersicherungsJournal 2.2.2017) genannt.

Zusätzlich zu den im vergangenen Jahr hier investierten sieben Millionen Euro will der Finanzvertrieb 2019 weitere acht Millionen in die Hand nehmen, um den das Berater- und Neukundenwachstum weiter voranzutreiben.

Neben organischem strebt das Unternehmen aus Wiesloch auch im laufenden Jahr anorganisches Wachstum an. Konkrete Angaben zu möglichen Übernahmekandidaten wurden nicht gemacht. Trotz der Investitionen rechnet MLP für 2019 mit einem leicht besseren Ergebnis.

Ein Geschäftsbericht für 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Die Veröffentlichung ist erst in einigen Wochen vorgesehen.