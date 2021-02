MLP plant eine Maklergruppe in der Industrieversicherung

26.2.2021 – Die Gesamterlöse von MLP stiegen im Geschäftsjahr 2020 um 8,3 Prozent auf 767 Millionen Euro. Besonders stark waren die Zuwächse in der Immobilienvermittlung und im Vermögensmanagement. Das Segment Altersvorsorge ist mit Umsatzerlösen von 215 Millionen Euro erstmals vom Vermögensmanagement mit 262 Millionen Euro auf Platz zwei verdrängt worden. Drittstärkstes Segment blieb der Bereich „Sachversicherung“ mit 137 Millionen Euro. Ebit und Konzernüberschuss liegen über Vorjahr. Bis Ende 2022 plant MLP einen Ebit-Anstieg auf 75 bis 85 Millionen Euro.

„MLP ist im Jahr des 50. Jubiläums da, wo wir hinwollten, als wir 2005 unseren Aufbruch begonnen haben. Aufbauend auf dem Kern der Gründungsidee ist MLP mittlerweile ein anderes Unternehmen, ein neues MLP“, leitete der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg den Bericht über die vorläufigen Geschäftsergebnisse 2020 der MLP SE am Donnerstag in der Online-Jahrespressekonferenz ein.

Uwe Schroeder-Wildberg (Bild: MLP)

MLP versteht sich heute als Partner in allen Finanzfragen. Die Umsatzbasis wurde deutlich verbreitert. Mit den um 8,3 Prozent auf 767,3 Millionen Euro gesteigerten Gesamterlösen wuchs die Gruppe das siebte Jahr in Folge. Dabei erhöhten sich die Provisionserlöse (Erlöse aus Provisionen und Honoraren) um 8,5 Prozent auf 730,4 Millionen.

Erlöse in der Altersversorge gehen zurück

Besonders stark waren die Zuwächse in der Immobilienvermittlung (plus 67,4 Prozent) und im Vermögensmanagement (plus 17,3 Prozent). Das Sachversicherungs-Geschäft mit der Tochter Domcura AG legte um 8,4 Prozent zu und die Krankenversicherung um 4,8 Prozent. Im Segment Altersvorsorge gingen die Erlöse um fünf Prozent zurück.

Damit hat erstmals das Vermögensmanagement mit Umsatzerlösen in Höhe von 262,1 Millionen die Altersvorsorge mit 214,6 Millionen Euro überflügelt. 137,2 Millionen Euro oder 18,4 Prozent entfallen auf die Sachversicherung, 50,6 Millionen Euro oder 6,8 Prozent auf die Krankenversicherung. Die Immobilienvermittlung steuert 39,5 Millionen Euro oder 5,3 Prozent bei, die Finanzierungen machen 21,8 Millionen Euro oder 2,9 Prozent mehr aus.

Persönliche Beratung ist unverzichtbar

Die MLP-Gruppe betreute zum 31. Dezember 2020 rund 555.000 sogenannte Familienkunden. Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden blieb mit 18.400 Corona-bedingt hinter den Erwartungen und Planungen zurück. Im Vorjahr (VersicherungsJournal 6.3.2020) gab Schroeder-Wildberg den Anteil, der online neu akquiriert wurde, mit rund ein Drittel an, jetzt mit 24 Prozent.

„Wir haben gelernt, mit der Krise umzugehen“, stellte auch Finanzvorstand Reinhard Loose fest. So gab es schon vor Corona Betriebsvereinbarungen zum Thema „mobiles Arbeiten“. Die praktische Umsetzung habe gut funktioniert.

Junge Neukunden zu gewinnen, sei online schwieriger. „Die Krise ist ein Brennglas. Es zeigt sich, dass die persönliche Beratung in bestimmten Situationen unverzichtbar ist“, so Schroeder-Wildberg. Die Umstellung auf Onlineseminare für den „jungen Bereich“ habe aber erstaunlich gut geklappt. Insgesamt beobachtet MLP bei seinen Kunden relativ geringe finanzielle Probleme als Corona-Folge.

Ebit, Konzernüberschuss und Eigenkapital steigen

Mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 59,4 (Vorjahr: 47,1) Millionen Euro übertraf MLP die vor der Corona-Zeit prognostizierte „leichte Ebit-Steigerung“. Das Konzernergebnis legte von 36,9 Millionen auf 43,2 Millionen Euro zu. Das Eigenkapital wuchs zum 31. Dezember 2020 leicht von 437,4 auf 454,0 Millionen Euro. Die Dividende pro Aktie soll von 21 auf 23 Cent steigen.

Die Beraterzahl erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 auf 2.086. Das Netto-Wachstum bei dieser Kennzahl hält somit seit 2018 (plus 19) bereits das dritte Jahr in Folge an – 2020 mit weiter anziehender Dynamik (plus 105). Allein im „jungen Bereich“ soll die Zahl der Berater von 440 auf 600 bis Ende 2022 ausgebaut werden.

Ausblick 2021: Wachstum durch weitere Zukäufe

MLP plant, unverändert gegenüber dem Vorjahr, bis Ende 2022 einen Ebit-Anstieg auf 75 bis 85 Millionen Euro. Getragen werden soll diese Entwicklung insbesondere vom Immobilien- und Hochschulgeschäft. So ist die MLP-Gruppe inzwischen nicht nur in der Immobilienvermittlung, sondern auch im Projektgeschäft aktiv. Zehn Projekte stehen im laufenden Jahr auf der Agenda.

Mit der jüngsten Akquisition der RVM Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (8.1.2021) ist der Finanzdienstleister in die Industrieversicherung eingestiegen. Durch weitere, kleinere Zukäufe soll ein neues Segment im Konzern entstehen. MLP stellt sich vor, mittelfristig eine Maklergruppe zu etablieren, die sich in Deutschland auf Augenhöhe mit den „Top Ten“ im Bereich Industrieversicherungen bewegt.

In Vorbereitung sind neue Dienstleistungen für die mehr als 5.000 Vertriebspartner in den Bereichen Sachversicherungen und Immobilien. Geplant ist, ihnen Angebote für das Backoffice zu unterbreiten, zum Beispiel für die Dunkelverarbeitung von Vermittlerpost und anderen Dokumenten, für die Vertragsdatenverwaltung oder für Bestandsübernahmen.