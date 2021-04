MLP boykottiert Hansemerkur

22.4.2021

Die Hansemerkur Versicherungen hat nach Angaben der MLP SE eine Beteiligung an dem Vertrieb von 10,03 Prozent der Stimmrechte erworben. Aus diesem Anlass setzt das Unternehmen „mit sofortiger Wirkung die aktive Vermittlung der Versicherungsprodukte der Hansemerkur-Gruppe“ aus.

Damit unterstreiche es die Bedeutung der Unabhängigkeit und wolle „jeglichen Anschein potenzieller Interessenkonflikte in der Kundenberatung“ vermeiden. Zudem wurde in einer Mitteilung am Mittwoch betont, die Unabhängigkeit von Produzenten sei ein elementarer Bestandteil des MLP-Geschäftsmodells.

Da die Beteiligung des Versicherers zehn Prozent überschreitet, muss der Versicherungsmakler seine Neukunden im Rahmen der schriftlichen Kundeninformation auf die Beteiligung der Versicherungsgruppe hinweisen.

Zur hatten bereits andere Versicherer MLP-Aktien erworben. So hatte die Swiss Life gegen den Willen des Unternehmens zweitweise über 24 Prozent der Aktien im Besitz (VersicherungsJournal 2.12.2008). Nachdem unter anderem die Axa Lebensversicherung AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG Teile der Aktien übernommen hatten, sank der Anteil der Schweizer wieder (22.9.2008). Die Talanx AG hatte 2009 einen Anteil von 8,4 Prozent gekauft (24.3.2009).