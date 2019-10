MLP beruft neuen Bereichsvorstand

22.10.2019

Meiner Menzel (52) wird zum 1. Februar 2020 neuer Bereichsvorstand für das Medizingeschäft bei der MLP Finanzberatung SE. Mit der neu geschaffenen Position bündelt die Gesellschaft sämtliche Aktivitäten im Medizinermarkt. Diese Kundengruppe, die mittlerweile rund 120.000 Personen stark ist, ist seit Gründung eine Kernzielgruppe des Finanzvertriebs.

In seiner neuen Funktion berichtet Menzel an Vertriebschef Oliver Liebermann (VersicherungsJournal 18.12.2018), wie der Finanzvertrieb aus Wiesloch am Montag mitteilte. „Mit der Ernennung eines eigenen Bereichsvorstands legen wir einen noch stärkeren Fokus auf unser Medizinergeschäft, das wir in den kommenden Jahren deutlich ausbauen werden“, lässt sich Liebermann in einer Pressemeldung zitieren.

Meiner Menzel (Bild: MLP)

Menzel steht seit über zwei Jahrzehnten in Diensten von MLP. Der Industriekaufmann und Diplom-Betriebswirt begann als Berater in Lübeck und ist seit Anfang des Jahrtausends Geschäftsstellenleiter in Kiel.