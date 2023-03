Mit einer Kampfansage will Inno Invest andere Maklerpools übertrumpfen

29.3.2023 – Mit einer Spezialisierung auf Finanzanlagenvermittler will Inno Invest mit seiner Marke Inno-Maklerpool einen Preiskampf starten und seine Zielgruppe zu sich ziehen. Dabei sollen nur noch 2,5 bis maximal fünf Prozent Anbindungskosten erhoben werden – zwischen 95 und 97,5 Prozent der Provision bleiben beim Vermittler. Daneben wirbt der Vermögensverwalter mit vollkommener Papierlosigkeit.

Nie mehr als fünf Prozent Anbindungskosten zahlen – mit dieser Ansage geht die Innovative Investment Solutions GmbH (Inno Invest) in einen Preiskampf mit Maklerpools. Im Visier hat das deutsche Fintech dabei Makler mit Zulassung nach § 34f GewO und Honorarberater nach § 34h GewO und deren Fondsbestand. Mit der Marke Inno-Maklerpool sollen diese konkret angesprochen werden.

Papierlose und damit rein digitale Umgebung

Dabei sieht das Wertpapierinstitut seine Vorteile in der papierlosen und damit rein digitalen Umgebung sowie nützlichen und kostenfrei zur Verfügung gestellten Tools. Pools hätten die Digitalisierung „schlicht und einfach verschlafen“, heißt es seitens des Vermögensverwalters. Daher würden solche von internationalen Investoren aufgekauft.

„Um als B2B-Anbieter am Markt bestehen zu können, müssen Maklerpools eine nahtlose sowie integrierte Investment-Plattform für Vermittler anbieten“, heißt es in einer Pressemeldung.

Kostenmodell: Mehr Makler, weniger Anbindungskosten

„Die Wirtschaft lebt von einem guten Wertpapiergeschäft“, erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer des Unternehmens auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Daher wolle das Fintech mit dem Geschäftsfeld Inno-Maklerpool ein „unabhängiger Partner für spezialisierte Investment-Makler“ sein.

Stefan Schmitt (Bild: Inno Invest)

Um das zu ermöglichen, dreht Inno Invest an der Preisspirale. „Wer allein arbeitet, muss fünf Prozent Anbindungskosten leisten“, sagt Schmitt. Bei bis zu vier spezialisierten Maklern in einem Unternehmen werden noch vier Prozent Kosten fällig, ab fünf Vermittlern sind es drei Prozent Courtage. „Abzüglich 0,5 Prozent Superkommission verdienen wir als Inno Invest im ‚schlimmsten Fall‘ also nur 2,5 Prozent.“

Dazu kommen bei vier Maklern noch 4,90 Euro pro Berater und bei ab fünf Maklern noch 9,90 Euro pro Person hinzu.

Inno-Maklerpool mit konkreter Zielgruppe

„Wir wollen mit diesem Angebot 34f-Vermittler fördern“, erklärt der Geschäftsführer. Das Unternehmen richte sich mit seiner Marke bewusst an auf das Finanzgeschäft spezialisierte Makler. Für Vermittler, die beispielsweise auch das Sachgeschäft bedienen, bietet Inno Invest mit „Inno Finanz“ eine weitere Plattform, die wie andere Maklerpools funktioniert.

Das Unternehmen stellt den kostenlosen Zugang zur hauseigenen Wealthtech-Plattform, über die eigene Vertriebsaktivitäten wie auch das Geschäft mit gebundenen Vermittlern und Finanzvertrieben als Haftungsdach abgewickelt werde.

Auch Beratungs- und Protokollierungs-Software wird für angebundene Makler verfügbar sein. Die Technik, die den Maklern zur Verfügung gestellt wird, wird vom Unternehmen in den anderen Geschäftszweigen selbst genutzt. „Wir geben diese also weiter.“ Damit sei es beispielsweise möglich, eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Vermittler und Kunden zu ermöglichen.

Fintech erwartet Preiskampf innerhalb der Maklerpools

„Unter den deutschen Maklerpools wird es definitiv zu einem großen Qualitäts- und Preiskampf kommen, an dem sich die Inno Invest als Fintech aktiv beteiligen will“, so Schmitt.

Das Unternehmen wirbt auch mit dem Zugriff auf seinen Robo-Advisor. Damit folgt der neue Maklerpool den Weg von beispielsweise der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, die ebenfalls KI-unterstützte Programme bietet (16.7.2021).