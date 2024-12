Michael Knaup wird neuer DEVK-Chef

2.12.2024

Neuer Vorstandschef der DEVK Versicherungen (DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G., DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G., DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG, DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG) wird Anfang 2026 Michael Knaup (50).

Er folgt auf Gottfried Rüßmann (63), der die Vorstandsmandate vor etwa achteinhalb Jahren übernommen hatte (VersicherungsJournal 29.7.2015) und seit etwa vier Jahrzehnten in Diensten der Kölner Versicherungsgruppe steht.

Gottfrief Rüßmann (links) und Michael Knaup (Bild: Jürgen Nauber)

Knaup begann seine berufliche Laufbahn in der Assekuranz Mitte der 1990er-Jahre mit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der DEVK. Nach dem absolvierten Studium der Wirtschaftswissenschaften, währenddessen er als freier Journalist und Mitarbeiter der Allianz tätig war, kehrte er zur DEVK zurück.

In der Folgezeit bekleidete er Führungspositionen als Gruppen- und Abteilungsleiter, bevor er 2007 Pressesprecher der DEVK und Leiter der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation wurde. Acht Jahre später wurde er in den Vorstand der DEVK Allgemeinen Leben berufen (5.10.2015), kurz darauf in die Vorstände der anderen vorgenannten operativen DEVK-Gesellschaften (30.6.2016).

Seitdem war er für verschiedene Vorstandsbereiche zuständig. Zuletzt (und auch weiterhin bis zur Übernahme des Vorstandsvorsitzes) verantwortete er die Ressorts Projektportfolio-Management/Betriebsorganisation, IT sowie Sach/HUK Produktentwicklung und Sach/HUK Betrieb.