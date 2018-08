Mehr Schutz für Cyberdirekt-Kunden bei Identitätsklau

6.8.2018

Das Insurtech Cyberdirekt des Betreibers Cari GmbH hat mit der Creating Profitable Partnerships GmbH (CPP), einem Anbieter von Produkten für den Identitätsschutz, eine Kooperation geschlossen. Das noch junge Insurtech bietet den Vergleich und den digitalen Abschluss von Cyberversicherungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) an (VersicherungsJournal 17.11.2017, 20.12.2017).

WERBUNG

Firmenkunden, die eine Police über Cyberdirekt abschließen, sollen „noch im dritten Quartal 2018 automatisch und kostenfrei“ den Identitätsschutz „Owl“ von CPP erhalten, gaben die Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Die „digitale Alarmanlage“ Owl prüft laut CPP-Angaben, ob persönliche Daten der Kunden innerhalb der vergangenen sechs Jahre im Darknet gehandelt wurden. Besteht die Gefahr, dass Daten missbraucht worden sind, warne der Dienst den Kunden per E-Mail und SMS. Diese erhielten auch Unterstützung dabei, Gegenmaßnahmen zu treffen. Außerdem bekomme die Firma monatlich einen Bericht zu ihrem Sicherheitsstatus.

Cyberdirekt hat im geschlossenen Nutzerbereich seiner Website einen Link integriert, der zum CPP-Tool führt. „Durch die Integration von Owl erweitern wir unser Angebot kostenfreier Präventionsleistungen für Cyberdirekt-Kunden“, sagt Hanno Pingsmann, Geschäftsführer des Berliner Unternehmens. Der Schutz vor Datenmissbrauch im Darknet leiste auch einen Beitrag, um das Cyberrisiko im eigenen Kundenbestand reduzieren zu können.