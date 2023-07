Maxpool und Blau direkt: Spätere Heirat nicht ausgeschlossen

3.7.2023 – Die Partner von Maxpool werden künftig mit der technischen Infrastruktur von Blau direkt arbeiten, um ihre Versicherungsverträge abzuwickeln. Im Gegenzug können Vermittler der Lübecker die Deckungskonzepte der Phönix-Schutzgemeinschaft nutzen. Blau direkt will sich über die Zusammenarbeit auch einen künftigen Anteilskauf sichern.

Die Blau direkt GmbH & Co. KG baut aktiv ihr Geschäft über Kooperationen aus. Mit der Phönix Maxpool-Gruppe vereinbarten die Lübecker nun eine enge Zusammenarbeit. Die Hamburger werden künftig die Abwicklungstechnologie von Blau direkt nutzen.

Im Zusammenhang mit der Kooperation wird auch die Option einer zukünftigen Beteiligung von Blau direkt an Maxpool nicht ausgeschlossen. Hierüber wird in Zukunft eine Entscheidung getroffen“, heißt es in der Pressemeldung zur Partnerschaft.

Laut Fonds Professionell online hat sich Blau Direkt im Kooperationsvertrag bereits die Option einräumen lassen, später Anteile von Maxpool zu übernehmen.

Oliver Drewes (links) und Lars Drückhammer (Bild: Maxpool)

Partner von Blau direkt und Maxpool sollen profitieren

Aktuell handelt es sich um die Vereinbarung zwischen den Geschäftspartnern, näher zusammenzurücken. Blau direkt stellt Maxpool-Partnern die technische Infrastruktur, um ihre Versicherungsverträge abzuwickeln.

Im Gegenzug sollen angeschlossene Makler der Lübecker beispielsweise die Möglichkeit erhalten, Deckungskonzepte zu nutzen, die die Phönix-Schutzgemeinschaft als Assekuradeur entwickelt hat.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Maxpool und sehen dies als einen weiteren Schritt in Richtung unserer Wachstumsziele“, lässt sich Lars Drückhammer, Geschäftsführer von Blau direkt, zu der Partnerschaft zitieren.

Auch mit Charta gibt es eine strategische Kooperation

Das notwendige Kapital für eine spätere Übernahme der Hamburger dürfte Drückhammer über seinen Investor, das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Warburg Pincus LLC, zur Verfügung gestellt werden (VersicherungsJournal 12.7.2022).

Erst kürzlich verkündete der Maklerpool eine strategische Kooperation“ mit dem Maklerverbund Charta Börse für Versicherungen AG. Auch hier stehen Technologie und Beratungs-Know-how im Vordergrund (26.6.2023).

Ob hier ebenfalls eine Übernahme von Anteilen geplant ist, ist nicht bekannt. Allerdings gehört Charta allen Vollpartnern, die als Aktionäre beteiligt sind, was Verhandlungen nicht leicht macht (19.4.2021)

Seit 2021 arbeitet auch die Status GmbH eng mit den Norddeutschen zusammen. Der Regensburger Maklerverbund für Ausschließlichkeits-Vermittler nutzt ebenfalls die Technologie und Abwicklungsprozesse im Poolbereich von Blau direkt (16.9.2021).

Blau direkt in der Cash-Hitliste nicht mehr vertreten

Auf der Hitliste der Cash.Print GmbH von 2021 rangiert Blau direkt nach Provisionserlösen auf Rang sieben (13.8.2021). Das Unternehmen konnte damals Zuwächse von über 20 Prozent verbuchen. Maxpool und Charta fehlen in der Auswertung.

2022 stellte Cash die Erhebungsmethodik um. Als neues Kriterium für die Platzierung der Pools löste der Rohertrag die Provisionserlöse ab. Blau direkt nahm daraufhin an der Auswertung im Vorjahr nicht mehr teil (16.8.2022).