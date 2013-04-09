WERBUNG

Maxpool-Chef übernimmt Vertrieb bei Blau direkt

18.9.2025 – Die Mitte 2023 geschlossene Kooperation zwischen den Maklerpools schreitet voran: Zukünftig gehört der Hamburger Partner zu der Firmengruppe aus Lübeck. Der Zusammenschluss ist nach Firmenangaben „der nächste logische Schritt“, denn gemeinsam könne man seine Kräfte bündeln und angeschlossene Versicherungsmakler stärker unterstützen. Vertrieblich wollen sie unter der Leitung von Oliver Drewes zulegen.

Die Phönix Maxpool Gruppe AG wird Teil der Blau direkt-Gruppe. Im Rahmen des Zusammenschlusses wird Maxpool-Vorstand Oliver Drewes (48) auch in die Geschäftsführung der zukünftigen Muttergesellschaft berufen. Er verantwortet dann den Vertrieb beider Unternehmen.

Drewes begann seine berufliche Laufbahn 1993 mit einer Ausbildung bei dem Finanzdienstleister und übernahm früh Verantwortung als Abteilungsleiter, bevor er 2006 in den Vorstand berufen wurde. Der Maklerpool kooperiert nach eigenen Angaben mit rund 4.000 Versicherungs- und Finanzmaklern.

Angeschlossenen Maklern offeriert die Phönix-Maxpool-Gruppe neben Services zur Abwicklung von Versicherungen auch hauseigene Deckungskonzepte der Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH. Hinzu kommen Angebote zur Immobilienfinanzierung und im Investmentgeschäft.

Führungsebene wächst zusammen

Trotz der Übernahme soll die Marke Maxpool mit ihrem Team vorerst bestehen bleiben. Für Maklerpartner ändert sich im Alltag wenig, da die beiden Unternehmen aus Hamburg beziehungsweise Lübeck bereits seit zwei Jahren kooperieren (VersicherungsJournal 3.7.2023).

Die Maxpool-Makler können dadurch schon heute die Abwicklungstechnologie von Blau direkt nutzen. Zukünftig wolle er „den Vertrieb nachhaltig auf ein neues Niveau entwickeln“, kündigt Drewes an. Die Blau-direkt-Geschäftsführung wird seit Juni von Stephan Schinnenburg (65) beraten (3.6.2025).

„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Maxpool weiter zu vertiefen“, erklärt Hannes Heilenkötter, Chief Operations Officer bei Blau direkt. „Auf dieser Basis ist der Zusammenschluss der nächste logische Schritt. Gemeinsam können wir unsere Kräfte bündeln und Maklern eine noch stärkere Unterstützung bieten.“

Oliver Drewes (li.) und Hannes Heilenkötter (Bild: Robert Schlossnickel)
Zwei meinungsstarke Poolchefs

Im Zusammenhang mit der Kooperation wurde vor zwei Jahren auch die Option einer zukünftigen Beteiligung von Blau direkt an Maxpool nicht ausgeschlossen (21.7.2023). „Hierüber wird in Zukunft eine Entscheidung getroffen“, hieß es in der Pressemeldung zum Start der Partnerschaft.

Noch vor drei Wochen hatte ein Maxpool-Sprecher auf Anfrage des VersicherungsJournals Spekulationen über baldige Änderungen an der Kooperation der ehemaligen Wettbewerber am deutschen Maklermarkt dementiert. Anlass gab der jüngste Wechsel auf dem Blau-direkt-Chefsessel (25.8.2025).

In der Vergangenheit war auch das Verhältnis zwischen Drewes und dem aus dem operativen Management ausgeschiedenen Blau-direkt-Mitgründer Oliver Pradetto (1.2.2023) nicht immer freundschaftlich. „Ich denke da an eine peinliche Fotomontage mit vermeintlich entkleideten Poolchefs zurück und rolle dabei mit den Augen“, so Drewes vor zwei Jahren im Maxpool-Blog.

Die beiden meinungsstarken Poolchefs hatten demnach „grundlegend verschiedene Ansichten zum Thema Marketing“, so Drewes weiter. „Er wollte vielfach die Schlagzeilen beherrschen und auch mit ungewöhnlichen Mitteln und gewagten Thesen die Aufmerksamkeit der Branche erreichen.“ Dennoch habe Pradetto damit auch „sehr vieles sehr gut gemacht“.

Christian Hilmes

