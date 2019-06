Martens & Prahl steigt bei Helmig & Partner ein

12.6.2019

Die Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG kauft sich bei Helmig & Partner GmbH & Co. KG ein. Der Versicherungsmakler, der 35 Mitarbeitern in Olfen im Münsterland beschäftigt, habe über 40 Jahre Erfahrung am Markt und betreue überwiegend mittelständische Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Mit Deckungskonzepten für größere Bäckereibetriebe biete die Gesellschaft ein Alleinstellungsmerkmal. Außerdem sei der Makler mit der HWA Vorsorgemanagement GmbH & Co. KG am Markt vertreten.

Die geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Wienmeier, Frank Austrup und Karsten Hartwig werden auch nach dem Einstieg von Martens & Prahl weiterhin die Mehrheit des Unternehmens halten. Beide Firmen „versprechen sich von der Partnerschaft langfristige strategische und operative Vorteile zur weiteren Entwicklung der Unternehmen“, so Martens & Prahl auf Nachfrage.

Die Holding bezeichnet sich als Markendach für 90 mittelständische Versicherungsmakler und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 900 Mitarbeiter an über 50 Standorten (VersicherungsJournal 8.11.2017).