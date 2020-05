Martens & Prahl engagiert sich im Osten

27.5.2020

Rückwirkend zum 1. Januar ist die Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG bei der Wachowski & Partner Versicherungsmakler GmbH in Magdeburg eingestiegen. Über die Höhe der Beteiligung und den Kaufpreis machte das Lübecker Unternehmen auf Nachfrage keine Angaben.

Wachowski & Partner, gegründet 1990, betreut und berät mit einem Team von zwölf Mitarbeitern in erster Linie mittelständische Unternehmen. Für die Beteiligung sprach nach Angaben von Martens & Prahl „der Standort Magdeburg, die gleiche ‚Wellenlänge‘“ der Akteure und die Zielgruppe Mittelstand.

Die Geschäftsleitung des Maklerunternehmens in Sachsen-Anhalt besteht jetzt aus Hartmut Sychla und Ditmar Nitsche von Wachowski & Partner sowie Olaf Ludwig, Geschäftsführender Gesellschafter bei Martens & Prahl, Harz.

Die norddeutsche Unternehmensgruppe bezeichnet sich als Markendach für rund 90 mittelständische Versicherungsmakler. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben 900 Mitarbeiter an über 50 Standorten und steht an fünfter Stelle der deutschen Industrie-Versicherungsmakler (VersicherungsJournal 30.7.2019, 8.11.2017). 2019 hatte sich Martens & Prahl bei Helmig & Partner GmbH & Co. KG eingekauft (12.6.2019).