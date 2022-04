Marsh ernennt erste Geschäftsführerin

8.4.2022

Die Marsh GmbH befördert zwei Nachwuchsmanager ins Führungsteam des Versicherungsmaklers. Mirela Radoncic (37) wird als erste Frau in der Geschäftsführung von Marsh die Position des Chief Specialty Officers einnehmen. Jens Florian-Jansen (34) steigt zum Chief Market Officer auf. Beide Personalien gelten ab sofort, wie Marsh am Donnerstagabend mitteilte.

WERBUNG

Die zwei Neuzugänge in der Chefetage berichten an Lukas Herrmanns, Chef des Industrie-Versicherungsmaklers in Deutschland. Radoncic und Florian-Jansen ergänzen die fünfköpfige Geschäftsführung mit Herrmanns, Oliver Dobner, Generalbevollmächtigter und Chief Commercial Officer, und Frank Harting, Chief Client Officer.

Mirela Radoncic

Bild: Marsh

Jens Florian-Jansen

Bild: Marsh vor

Hintergrund für die etwas hektischen Beförderungen könnte der Abgang von Thomas Olaynig (40) sein, der 2019 in die Führungsmannschaft von Marsh aufgenommen worden war (VersicherungsJournal 27.8.2019). Der Manager wechselt zu Willis Towers Watson (WTW), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Zum 1. Juli wird er bei WTW als Leiter des Geschäftsbereichs „Corporate Risk & Broking“ für Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) und Polen einsteigen und gleichzeitig das Versicherungsmakler-Geschäft in Deutschland verantworten. Zudem wird er neben Monika Behrens als Geschäftsführer der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH bestellt. Olaynig folgt in Deutschland auf Mathias Pahl, der WTW verlässt.