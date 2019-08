Marsh Deutschland stellt Führungsspitze neu auf

27.8.2019

Die Geschäftsführung der Marsh GmbH in Frankfurt am Main wird erweitert. Thomas Olaynig (38) steigt ab sofort zum weiteren Geschäftsführer des Industrie-Versicherungsmaklers auf. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Olaynig arbeitet seit 2004 für Marsh. Vor knapp zwei Jahren übernahm er die Aufgaben von Dr. Georg Bräuchle als Leiter der damaligen Einheit Markets (VersicherungsJournal 18.12.2017). Seit 2018 ist er Leiter Placement & Specialties und verantwortet damit auch die Geschäftsbereiche Credit-Specialties, Financial & Professional-Services sowie Private-Equity und M&A.

Gleichzeitig übernimmt Mirela Radoncic (35) die Leitung des Konzernkunden-Geschäfts und wird Mitglied der zentralen Geschäftsleitung von Marsh Deutschland. Die Managerin ist bereits seit 2009 im Unternehmen. Zuletzt verantwortete sie den Bereich Corporate & Sales.

Thomas Olaynig und Mirela Radoncic (Bild: Marsh)

„Die Besetzung dieser beiden Spitzenpositionen mit Talenten aus den eigenen Reihen ist ein wichtiger Teil unserer Strategie ‚Marsh 2026 – 100 Jahre Marsh in Deutschland‘. Im Rahmen eines langfristig angelegten Investitionsprogramms werden wir zudem unsere Mannschaft erheblich ausbauen“, so Siegmund Fahrig, Vorsitzender der Geschäftsführung von Marsh Deutschland, in der Mitteilung.