„Marktführer für Kinderinvestments“: Verbraucherzentrale mahnt Invest4Kids ab

8.8.2025 – Bereits zum zweiten Mal hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg den Versicherungsmakler Invest4Kids abgemahnt. Kritikpunkte sind Renditeversprechen und Werbeaussagen des Anbieters von Kinderrentenversicherungen. Auch die Stiftung Warentest beanstandet das Vorgehen des jungen Unternehmens, das unter anderem Produkte der Alten Leipziger anbietet.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. berichtet, dass sie die Invest4Kids GmbH erfolgreich abgemahnt habe. Der Kieler Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 GewO vermittelt Versicherungen und Finanzprodukte für Kinder. Der Anbieter macht auf seiner Homepage sowie über Podcasts und Blogbeiträge auf sich aufmerksam.

Die Verbraucherschützer hielten die Renditeversprechen der Norddeutschen für fragwürdig und ihre Werbung teils für unzulässig. Mit Versprechen wie „Marktführer“ oder „Die Nummer 1 für Kinder-Investments in Deutschland“ habe Invest4Kids das Vertrauen von Eltern zu gewinnen versucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Süddeutschen.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale habe es dafür keine Grundlage gegeben. Gegen diese Aussagen und weitere Verstöße des Anbieters sei man deshalb vorgegangen.

Statt ETF-Strategie fondsgebundene Rentenversicherung

„Invest4Kids warb unter mehreren Gesichtspunkten irreführend für den Abschluss einer fondsgebundenen Rentenversicherung“, wird Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zitiert.

„Statt der versprochenen ‚modernen ETF-Strategie‘ wurde den Eltern für ihre Kinder lediglich eine private Rentenversicherung mit den üblichen Abschluss-, Verwaltungs- und Vertriebskosten angeboten.“

Die hohen Provisionen und Kosten der Rentenversicherung tauchen hier gar nicht auf. Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Vergleich von Sparbuch und ETF

Niels Nauhauser (Bild: privat)

Zudem seien die Renditeversprechen, mit denen Invest4Kids geworben habe, nicht überprüfbar gewesen. So habe der Makler beispielsweise behauptet, „durchschnittlich 25.703 Euro mehr pro Kind“ durch seine „moderne ETF-Strategie“ zu erreichen, ohne diese Behauptungen weiter zu belegen, wird berichtet.

„Wer mit derartigen Renditen wirbt, muss darlegen, wie er zu diesem Ergebnis kommt“, so Nauhauser. „Es ist schon unklar, im Vergleich wozu ‚mehr pro Kind‘ erreicht wird.“

Nach Abgabe der Unterlassungserklärung sei eine Berechnungsannahme vorgelegt worden. Den Verbraucherschützern zufolge wurde hier verglichen, wie sich eine Sparrate von 150 Euro über 18 Jahre entwickelt – einmal angelegt auf einem Sparbuch mit 0,1 Prozent Zinsen und einmal angelegt in einen ETF mit einer Rendite von sechs Prozent.

„Die hohen Provisionen und Kosten der Rentenversicherung, die Invest4Kids anbietet, tauchen hier gar nicht auf. Solche Beispielrechnungen sind nicht seriös“, sagt Nauhauser.

Mit dem Argument, man würde Steuern sparen, verkaufen Finanzberater seit eh und je regelmäßig überteuerte Versicherungen. Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Unterlassungserklärung zur Spitzenstellungswerbung

Auch sei pauschal behauptet worden, die Auszahlung sei „steuerfrei“, was in dieser Allgemeinheit nicht der Wahrheit entspreche. „Mit dem Argument, man würde Steuern sparen, verkaufen Finanzberater seit eh und je regelmäßig überteuerte Versicherungen“, kritisiert er. Der Bedarf der Verbraucher bleibe dabei auf der Strecke.

Ferner wurde bemängelt, Invest4Kids habe mit Kundenbewertungen geworben, ohne sicherzustellen, dass diese tatsächlich von echten Kunden stammten.

Die Verbraucherzentrale habe die Norddeutschen aufgefordert, nicht mehr mit den beanstandeten Aussagen zu werben und die Echtheit der Kundenbewertungen transparenter zu gestalten. Auch zur behaupteten Spitzenstellungswerbung habe der Anbieter eine Unterlassungserklärung abgegeben.

Neue Abmahnung und Zahlungsaufforderung

Allerdings entspreche nach eigener Auffassung die Werbung mit den Kundenbewertungen auch nach Abgabe der Erklärung und der Änderung der Internetseite weiterhin nicht den geltenden Vorgaben.

Deshalb habe man das Unternehmen mit Datum vom 25. Juli erneut abgemahnt und zugleich zur Zahlung der nach Meinung der Verbraucherzentrale verwirkten Vertragsstrafe aufgefordert.

„Weitere Werbeaussagen, die aus Sicht der Verbraucherzentrale irreführend sind, wurden im Zuge dessen ebenfalls abgemahnt“, heißt es.

Das sind zwar seriöse Institute – allerdings lässt sich dort ein Depot kinderleicht und kostenlos auch ohne eine zwischengeschaltete Firma eröffnen. Stiftung Warentest

Kritik kommt auch von der Stiftung Warentest

Der Anbieter war zuvor schon von der Stiftung Warentest kritisiert worden. Man habe dem Vermittler 13 Fragen geschickt, heißt es in dem Artikel „Anlegen für Kinder geht besser ohne Invest vier Kids“.

„Wir wollten wissen, aufgrund welcher Kriterien man sich ‚Marktführer für Kinderinvestments‘ nennt. Die kreative Antwort: Man sei ‚das einzige deutsche Unternehmen‘, das sich ausschließlich auf das Thema Kinderinvestments spezialisiert habe“, wird berichtet. Man werbe mit „5.200 Eltern“, die ihnen „vertrauen“ würden. „Die Frage, wie viele davon Kunden seien, blieb unbeantwortet“, so die Tester.

Eines der vermittelten Geldanlageprodukte sei die fondsgebundene Rentenversicherung „ALfonds FR10“ der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. Diese habe man vor zwei Jahren mit der Note „befriedigend“ (2,7) bewertet. „Unabhängig davon halten wir Produkte, die Versicherung und Geldanlage kombinieren, wegen der Nebenkosten für wenig empfehlenswert“, wird berichtet.

Invest4Kids biete auch „Depotlösungen an, die gezielt in ETFs investieren“. Partner seien hier FNZ Bank SE, Comdirect – eine Marke der Commerzbank AG sowie Trade Republic Bank GmbH. „Das sind zwar seriöse Institute – allerdings lässt sich dort ein Depot kinderleicht und kostenlos auch ohne eine zwischengeschaltete Firma wie Invest4Kids eröffnen“, meinen die Prüfer.

Invest4Kids will sich in der kommenden Woche äußern

Laut Handelsregister wurde Invest4Kids 2023 gegründet. Geschäftsführer sind Bogdan Jakuschenko (30) und Jenny Walter (25).

„Wir sind eine Gruppe engagierter Investmentexperten aus Kiel, die sich der finanziellen Bildung und Sicherheit für Familien widmen. Gemeinsam haben wir es uns zur Mission gemacht, die finanzielle Zukunft der nächsten Generation zu sichern“, heißt es auf der Homepage.

Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg möchten die Kieler in der kommenden Woche abgeben.