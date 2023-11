Mark Klein steigt in den Vorstand der Ergo Group auf

23.11.2023

Zum 1. Januar wird Mark Klein, bisher Vorstandschef der Ergo Digital Ventures AG und „Chief Digital Officer“ (CDO) der Düsseldorfer, Teil des Führungsgremiums der Ergo Group AG. In seinem neuen Ressort verantwortet der Manager künftig „alle strategischen Digitalisierungs-Initiativen, das Gruppenmarketing sowie die globalen Vertriebspartnerschaften“, heißt es in einer Mitteilung.

Seit 2016 führt Klein die Ergo Digital Ventures (VersicherungsJournal 17.6.2016). Die damals gegründete Gesellschaft (15.2.2016) sollte eine wichtige Rolle im Strategieprogramm der Ergo spielen (2.6.2016).

Technologische Veränderungen und Innovationen konnten so „schnell und effektiv aufgenommen und umgesetzt werden, ohne die Operative zusätzlich zu belasten“, so der Konzern. Heute seien die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) oder auch Robotics in den Geschäftsabläufen des Versicherers fest integriert.

„Indem wir unsere digitalen Aktivitäten nunmehr direkt in der Ergo Group verankern, treten wir in die nächste Phase unserer Digitalisierungs-Strategie ein“, lässt sich Markus Rieß, Vorstandschef der Ergo Group, zu der Beförderung zitieren.