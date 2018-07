Mapfre schließt deutsche Niederlassung

23.7.2018

Die spanische Mapfre SA reorganisiert ihr globales Industrieversicherungs-Geschäft, wie der Konzern am Freitag in einer Pressemeldung verkündet hat. Im Zuge dessen wird der Industrieversicherer Mapfre Global Risks künftig als spezialisierte Geschäftseinheit der Gruppe in Kooperation mit den verschiedenen Tochtergesellschaften das weltweite Geschäft mit Industriekunden betreuen und Großrisiken zeichnen. Sein Versicherungsgeschäft wird auf die Spanien-Tochter übertragen.

Antragsverfahren und Policierung werden von Ländergesellschaften des Mutterkonzerns übernommen, rückversichert von der Mapfre Re. Diese übernimmt auch das Rückversicherungs-Geschäft der Mapfre Global Risk.

Dem Rückversicherer wird auch das bislang von Mapfre Global Risks in den Ländern der Europäischen Union abgeschlossene Versicherungsgeschäft unterstellt. Hierfür werden die Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich und Italien nach Aussage des Konzerns in die Struktur von Mapfre Re integriert. Die deutsche Niederlassung werde dagegen „zum 1. Oktober ihren Betrieb einstellen“, schreibt der Konzern in seiner Mitteilung. Der Umbau soll im Januar 2019 abgeschlossen sein.

Der Konzern bleibt in Deutschland weiter unter anderem durch seine Direktversicherungs-Tochter vertreten. Vor drei Jahren übernahm Mapfre die Direct Line Versicherung AG von der britischen Muttergesellschaft Direct Line Insurance Group plc (VersicherungsJournal 25.9.2014). Im vergangenen Sommer erfolgte die Umbenennung in Verti Versicherung AG (VersicherungsJournal 2.8.2017, 11.9.2017).