Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenUnternehmen & Personen

Maklervertrieb der Allianz Sach bekommt neue Chefin

17.12.2025 – Nicole Weyerstall wird neue Vorständin im Ressort Maklervertrieb bei der Allianz Versicherungs-AG. Die Juristin bringt umfassende Erfahrung auf Makler- und Versichererseite mit.

WERBUNG
Nicole Weyerstall (Bild: Allianz)
Nicole Weyerstall (Bild: Allianz)

Die Allianz Versicherungs-AG meldet einen Vorstandswechsel: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Nicole Weyerstall (54) als Vorständin das Ressort Maklervertrieb, wie der Versicherer mitteilt. Sie folgt auf Ulrich Stephan (50), der das Ressort seit Jahresbeginn kommissarisch zusätzlich zu seiner Aufgabe als Firmenkundenvorstand der Allianz Sach geführt hatte.

Stephan war eingesprungen, nachdem der langjährige Vorstand Maklervertrieb Sach, Dr. Rolf Wiswesser, in den Ruhestand gegangen war (VersicherungsJournal 29.11.2024). Künftig will sich Stephan wieder vollständig auf das Firmenkundengeschäft konzentrieren.

Führungsfunktionen bei Maklern und Versicherern

Mit dem Maklergeschäft ist Weyerstall bestens vertraut. Die Volljuristin kommt von der Schuster Versicherungsmakler GmbH, bei der sie ab 2017 als geschäftsführende Gesellschafterin tätig war. Das Maklerhaus ist auf die Beratung mittelständischer Unternehmen und auf Industrieversicherungen spezialisiert.

Von 2009 bis 2017 war sie für die Zurich-Gruppe tätig, zuletzt als Vorständin der Zurich GI Management AG (ZGIM) in Deutschland. Dort verantwortete sie unter anderem das Underwriting für den Vertrieb – einschließlich des Maklervertriebs Sach im Kundensegment Mittelstand – sowie die Sparten Kredit- und Kautionsversicherung.

Davor war Weyerstall bei der AIG Europe S.A. und der ACE Group als Head of Financial Lines tätig und verantwortete unter anderem Versicherungen für Finanz- und Vermögensrisiken im nationalen und internationalen Firmenkundengeschäft.

Maklervertrieb soll unter Weyerstall ausgebaut werden

Frank Sommerfeld, CEO der Allianz Versicherung, hebt hervor, dass Weyerstall das Maklergeschäft als ausgewiesene Expertin und Führungspersönlichkeit sowohl von der Makler- als auch von der Versichererseite kenne.

„Unter ihrer Leitung werden wir den Maklervertrieb und seine Bedeutung als Wachstumstreiber weiter ausbauen und auf die Zukunft ausrichten, die durch fortschreitende Maklerkonsolidierung und neue Möglichkeiten durch innovative Technologien geprägt wird“, so Sommerfeld.

Mirko Wenig

Schlagwörter zu diesem Artikel
Außendienst · Darlehen · Industrieversicherung · Kreditversicherung · Künstliche Intelligenz · Maklervertrieb · Strategie · Versicherungsmakler
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Viel Neues in der und um die Assekuranz
9.9.2013 – Privatkunden sind heiß begehrt. Gleich drei Gesellschaften melden hierzu Veränderungen ihrer Strukturen. Aber es gibt auch Konsolidierungen, wie ein Überblick des VersicherungsJournals über Unternehmens-Mitteilungen der letzten Wochen zeigt. mehr ...
 
„Der Konkurrenzkampf um Versicherungsvermittler ist erheblich“
26.5.2025 – Die beiden Co-Chefs der fusionierten Barmeniagothaer erklären im Interview, wie sie ihren zukünftig unter gemeinsamer Flagge stattfindenden Vertrieb gestalten wollen. Was sich für die derzeit insgesamt etwa 4.500 Agenturen und 10.000 angeschlossenen Versicherungsmakler ändern soll. (Bild: Barmeniagothaer) mehr ...
 
Betriebliche Altersvorsorge kommt im Mittelstand nicht an
27.5.2010 – In Sachen Versicherungen haben kleine und mittelständische Unternehmen einer Studie der Gothaer zufolge große Wissenslücken – für den Verkauf bieten sich da erhebliche Potenziale. mehr ...
 
Barmeniagothaer schlägt im ersten Fusionsjahr den Markt
16.12.2025 – Der neue Versicherer ist trotz des Aufwands für die Zusammenführung erfolgreich. Er will den Maklerkanal stärken und Personalprobleme mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bekämpfen. Die Prognose für 2026 fällt aber eher düster aus. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
„Servicewüste“: Wie Versicherer auf genervte Makler reagieren
20.10.2025 – Viele Versicherungsmakler sind unzufrieden mit ihren Produktgebern; die alltägliche Zusammenarbeit klappt in der Praxis selten problemlos. Und auch nicht alle Anbieter können auf Anfrage des VersicherungsJournals einen klaren Plan nennen, mit dem sie ihre Schwachstellen beheben wollen. (Bild: Tikwa, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
 
Maklervertrieb, ade? Deutsche Familienversicherung auf Schlingerkurs
21.3.2025 – EXKLUSIV: Knall auf Fall bietet die Frankfurter Gesellschaft Tierkrankenversicherungen nur noch über den Online- und Direktvertrieb an – Makler bleiben künftig außen vor. Diese Maßnahme wirft Fragen auf und heizt die Gerüchteküche an. Quellen berichten von deutlich weitergehenden Plänen. (Bild: DFV) mehr ...
 
Wie weit geht die Maklerkonsolidierung noch?
20.11.2024 – Wie viele der heutigen großen Versicherungsmakler übrig bleiben werden und welche Probleme die Zusammenschlüsse bringen, wurde auf einer Tagung diskutiert. Auch präsentierten Versicherer dort Erfolge beim Einsatz künstlicher Intelligenz. (Bild: Civey) mehr ...
 
Ein höherer Verkauf kann nicht die Lösung des Problems sein
5.6.2024 – Die Versicherungsbranche ist komplex, oft bietet sie unpassende oder sogar falsche Produkte. Nicht allein deshalb sind Image und Stimmung schlecht. Doch es liegt in der Hand des Beraters, sich für Vertrauen und eine positive Reputation einzusetzen, schreibt Finanzberater Tobias Vetter. (Bild: VC GmbH) mehr ...
WERBUNG