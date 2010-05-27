Maklervertrieb der Allianz Sach bekommt neue Chefin

17.12.2025 – Nicole Weyerstall wird neue Vorständin im Ressort Maklervertrieb bei der Allianz Versicherungs-AG. Die Juristin bringt umfassende Erfahrung auf Makler- und Versichererseite mit.

WERBUNG

Nicole Weyerstall (Bild: Allianz)

Die Allianz Versicherungs-AG meldet einen Vorstandswechsel: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Nicole Weyerstall (54) als Vorständin das Ressort Maklervertrieb, wie der Versicherer mitteilt. Sie folgt auf Ulrich Stephan (50), der das Ressort seit Jahresbeginn kommissarisch zusätzlich zu seiner Aufgabe als Firmenkundenvorstand der Allianz Sach geführt hatte.

Stephan war eingesprungen, nachdem der langjährige Vorstand Maklervertrieb Sach, Dr. Rolf Wiswesser, in den Ruhestand gegangen war (VersicherungsJournal 29.11.2024). Künftig will sich Stephan wieder vollständig auf das Firmenkundengeschäft konzentrieren.

Führungsfunktionen bei Maklern und Versicherern

Mit dem Maklergeschäft ist Weyerstall bestens vertraut. Die Volljuristin kommt von der Schuster Versicherungsmakler GmbH, bei der sie ab 2017 als geschäftsführende Gesellschafterin tätig war. Das Maklerhaus ist auf die Beratung mittelständischer Unternehmen und auf Industrieversicherungen spezialisiert.

Von 2009 bis 2017 war sie für die Zurich-Gruppe tätig, zuletzt als Vorständin der Zurich GI Management AG (ZGIM) in Deutschland. Dort verantwortete sie unter anderem das Underwriting für den Vertrieb – einschließlich des Maklervertriebs Sach im Kundensegment Mittelstand – sowie die Sparten Kredit- und Kautionsversicherung.

Davor war Weyerstall bei der AIG Europe S.A. und der ACE Group als Head of Financial Lines tätig und verantwortete unter anderem Versicherungen für Finanz- und Vermögensrisiken im nationalen und internationalen Firmenkundengeschäft.

Maklervertrieb soll unter Weyerstall ausgebaut werden

Frank Sommerfeld, CEO der Allianz Versicherung, hebt hervor, dass Weyerstall das Maklergeschäft als ausgewiesene Expertin und Führungspersönlichkeit sowohl von der Makler- als auch von der Versichererseite kenne.

„Unter ihrer Leitung werden wir den Maklervertrieb und seine Bedeutung als Wachstumstreiber weiter ausbauen und auf die Zukunft ausrichten, die durch fortschreitende Maklerkonsolidierung und neue Möglichkeiten durch innovative Technologien geprägt wird“, so Sommerfeld.