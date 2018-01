Maklerpool Wifo mit neuem Geschäftsführer

30.1.2018

Seit Anfang Januar ist Sven Burkart Geschäftsführer der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH Verbund unabhängiger Versicherungsmakler. Das teilte das Unternehmen gestern mit. Der Unternehmensgründer und Alleingesellschafter Karl Burkart habe sich Ende vergangenen Jahres nach 30 Jahren „aus der aktiven Rolle in der Geschäftsführung verabschiedet“ und die Verantwortung für den Maklerpool an seinen Sohn übertragen.

Sven Burkart ist gelernter Versicherungskaufmann. Im Jahr 2010 wurde er in den Vorstand der Wifo-Tochter Financial Experts Group AG berufen (VersicherungsJournal 22.2.2010). Bei Wifo war er als Vertriebsleiter tätig und erhielt 2013 Prokura, was später bekannt gegeben worden war (VersicherungsJournal 7.7.2014).

Sven Burkart, Karl Burkart (Bild: Wifo)

Wifo erwirtschaftete 2017 nach eigenen Angaben mit 60 Mitarbeitern über 17 Millionen Euro Provisionserlöse. Zukünftig wolle man die 3.000 Verbundpartner mit einem innovativen Service im digitalen Wandel zu unterstützen, kündigte das Unternehmen an.