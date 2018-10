Lloyd’s wird in Deutschland Brexit-sicher

17.10.2018

Der Versicherungsmarkt Lloyd’s of London hatte bereits im Frühjahr 2017 auf den EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) reagiert: Ab 2019 solle sich eine neue Gesellschaft in Belgien um das Geschäft in den 30 Ländern des EU- und EWR-Marktes kümmern (VersicherungsJournal 31.3.2017).

Inzwischen wurde die Lloyd’s Insurance Company S.A. mit Sitz in Brüssel gegründet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) teilt in ihrem „BafinJournal Oktober 2018“ (PDF, 2 MB) mit, dass die Gesellschaft berechtigt ist, über seine Hauptniederlassung in Belgien in Deutschland das Erst- und das Rückversicherungs-Geschäft im Dienstleistungsverkehr aufzunehmen.

Außerdem wurde die Berechtigung zum Betrieb der Erst- und Rückversicherung der Lloyd’s Insurance Company S.A., Niederlassung für Deutschland in Frankfurt am Main erteilt. Bevollmächtigter der Niederlassung ist Jan Blumenthal. Er ist bereits Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung von Lloyd’s of London.