Lesitas kauft Verträge der VFS Maklergruppe

18.4.2019

Die Lesitas Holding GmbH & Co. KG investierte in den vergangenen sechs Monaten nach eigenen Angaben insgesamt 3,4 Millionen Euro in den Kauf von Versicherungsbeständen. Den größten Erwerb der letzten drei Transaktionen beziffert das Unternehmen auf 1,8 Millionen Euro.

Hierbei handele es sich um die Übernahme von 33.000 Verträgen der VFS Maklergruppe in Mönchengladbach. Das teilte Lesitas am Mittwoch mit. „Ein großes Anliegen war es für uns, dass wir sicherstellen konnten, den überwiegenden Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Das ist uns auch bei der VFS Maklergruppe gelungen“, lässt sich Geschäftsführer Harald Kalthoff in der Mitteilung zitieren.

Bereits im Januar hatte die Holding die Bestände der insolventen Consensus Versicherungsmakler GmbH übernommen und dafür die Lesitas Maklerpool und Service GmbH gegründet. Weitere Investitionen sollen sich nach Unternehmensangaben bereits in der Umsetzungsphase befinden.

Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck ist außerdem an Standorten in Mönchengladbach und im niedersächsischen Visselhövede vertreten. Eine neue Niederlassung in Bayern sei in Vorbereitung.