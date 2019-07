Lemonade: Auch digitale Überflieger machen Fehler

15.7.2019 – Die Kommentare zum Markteintritt des US-Versicherers in Deutschland waren nicht immer positiv. Und die Erfahrung eines Konsumenten belegt mal wieder, dass jeder Anfang seine Tücken hat. Entscheidend für ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist aber, wie ein junges Unternehmen mit Startschwierigkeiten umgeht, meint VersicherungsJournal-Redakteurin Cornelia Hefer.

Im Juni ging das in den USA gegründete Insurtech Lemonade Insurance Company in Deutschland an den Start. Über die in den Niederlanden ansässige Lemonade Insurance N.V. werden unter „Police 2.0“ Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherungen im Direktvertrieb angeboten (VersicherungsJournal 12.6.2019).

Den Markteintritt des Unternehmens begleitenten natürlich diverse Beobachter: Die Einen glauben, das Insurtech läute mal eben das Ende der digitalen Epoche ein (VersicherungsJournal 28.6.2019).

Für Andere hinterlässt „diese ‚Limonade‘ einen zu bitteren Nachgeschmack“, weil sie Lücken im Versicherungsschutz sehen und die Kalkulation des jungen Versicherers anzweifeln (VersicherungsJournal 24.6.2019). Wieder andere meinen gleich, der Digitalversicherer sei „tendenziell nicht gesetzeskonform“ (VersicherungsJournal Medienspiegel 16.6.2019).

Kein Superheld ist perfekt

Cornelia Hefer (Bild: Hefer)

Soweit also das Meinungsspektrum von Branchenkennern, Experten und Praktikern. Was hier fehlt, ist der Verbraucher, der auf seiner vielzitierten „Customer-Journey“ oder Kundenreise mal einen echten Kontaktpunkt mit dem neuen Mitspieler in der deutschen Versicherungsbranche hatte.

Einer hat uns den Mail-Verkehr mit dem Servicecenter des Unternehmens weitergeleitet. Da er anonym bleiben möchte, nennen wir unseren Konsumenten Tim.

Seine Reise zeigt, dass auch digitale Superhelden, die „Kunden mit einem Erlebnis überraschen, das nicht von dieser Welt ist“, wie es auf der Versicherer-Website heißt, mal Fehler machen.

Tims Erfahrung unterstreicht aber auch, dass wohl jedes junge Unternehmen anfangs mit Stolpersteinen zu kämpfen hat.

Schadenfreude ist nicht angebracht. Denn, ob ein Geschäftsmodell erfolgreich in der Praxis besteht, entscheidet (auch) der Umgang mit Interessenten und Kunden. Und hier ist Lemonade auf einem guten Weg.

Widersprüchliche Aussagen zur Versicherbarkeit von Hunden

Zurück zu Tim: Er wollte bei dem jungen Anbieter eine Privathaftpflicht-Versicherung abschließen. Super fand er, dass das Unternehmen unter dem Punkt „Was versichert ist“, angab, dass auch Schäden, versursacht vom besten Freund des Menschen, versichert seien.

Hier schrieb das Insurtech: „Eine Person rutscht aus, fällt und bricht sich auf deiner Party ein Bein oder dein freundlicher Hund Fridolin beißt einen Gast. Shit happens […] Nicht nur, dass wir uns um einen Anwalt kümmern, der dich vertritt, sondern wir decken auch die Kosten ab, um dich aus dem Schlamassel rauszuziehen.“

Gut, die Übersetzung vom Amerikanischen ins Deutsche ist noch nicht ausgereift. Geschenkt. Tim freute sich, über das Angebot seinen Vierbeiner Hugo mitzuversichern (obwohl Hugo lammfromm ist, aber man weiß ja nie).

Lemonade lässt den Kunden nicht ratlos zurück

Tim gehört zu den gewitzten Verbrauchern. Er fragte bei dem Digitalversicherer extra noch mal nach, ob Fehler von Hugo wirklich in der Privathaftpflicht eingeschlossen sind.

Stefanie vom Customer-Experience-Team der Niederlassung in Amsterdam musste die Hoffnungen von Herrchen und Hund aber enttäuschen: „Obwohl wir Tiere lieben und selbst einen süßen kleinen Bürohund haben, decken wir leider keine Schäden durch Tiere ab, die du besitzt oder pflegst!“

Aber Stefanie versteht, was Kunden wünschen, nämlich nicht-mit-dem-Problem-alleine-zurück-bleiben, und ließ Tim mit seiner offenen Frage nicht im Regen stehen: „Für den Fall dass du trotzdem gerne der Lemonade-Familie beitreten möchtest, könntest du eine Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherung bei Lemonade abschließen und dir eine separate Hundehaftpflicht holen.“

Aus Fehlern lernen

Prima Tipp. Mittlerweile hat das Unternehmen auf seiner deutschen Website nachgebessert. Unter den FAQs heißt es jetzt: „Wenn mein Haustier jemanden beißt, bin ich dann versichert? Nein. Wir decken keine Schäden ab, die durch ein Tier verursacht werden, das dir gehört oder das sich in deiner Obhut befindet. Du musst dich mit einer Haftpflichtversicherung für Tierhalter befassen.“

Das Insurtech ist somit seiner amerikanischen Prägung treu geblieben: Fehler gemacht, dazu gelernt, nachgebessert. Ist doch okay, oder?