Kravag stellt Geflüchteten Arbeitsplätze zur Verfügung

18.3.2022

Die Kravag Logistik Versicherungs-AG bietet Geflüchteten im „Coworking Space HK100“ im Hamburger Stadtteil Hammerbrook kostenlos fünf Arbeitsplätze und die notwendige Infrastruktur zur Nutzung an.

Die Tochter der R+V-Gruppe schließt sich damit der Initiative FreeDesks4Ukraine (etwa: freie Arbeitsplätze für die Ukraine) an. Die Bewegung hat das Digital-Hub Logistics Hamburg ins Leben gerufen und setzt sie gemeinsam mit dem Dachverband der Ukrainischen Organisationen in Deutschland e.V. um.

„FreeDesks4Ukraine“ funktioniert so: Über eine deutschsprachige Webseite können Unternehmen ihre freien Arbeitsplätze registrieren. Auf einer Seite in ukrainischer Sprache können sich Menschen melden, die einen Platz zum Arbeiten suchen. Über das Call-Center des ukrainischen Hilfsstabs werden dann beide Seiten miteinander in Verbindung gebracht.

Weitere Informationen für Interessierte stellt der Ukrainische Hilfsstab auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch hier zur Verfügung.