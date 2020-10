Krankenversicherer der Gothaer bekommt neue Chefin

28.10.2020

Ab dem 1. Januar steht eine Frau an der Spitze der Gothaer Krankenversicherung AG: Dr. Sylvia Eichelberg (41) wird dann als Vorstandschefin der Gesellschaft antreten. Zusätzlich wird die Managerin in die Führungsgremien der Gothaer Versicherungsbank VVaG und der Gothaer Finanzholding AG einziehen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Eichelberg folgt auf Oliver Schoeller, der im Juli 2020 Karsten Eichmann als Vorstandsvorsitzenden der Versicherungsbank und der Holding (3.4.2020) abgelöst hat. Schoeller führte den privaten Krankenversicherer der Gothaer ab 2017 (29.5.2017).

Seine Nachfolgerin kommt von der Axa Konzern AG, bei der sie aktuell für das Firmenkundengeschäft verantwortlich ist. Die Juristin arbeitete vorher für die Wirtschaftskanzlei Noerr LLP im Bereich Versicherungsrecht und für die Ergo-Gruppe.

Sylvia Eichelberg (Bild: Gothaer)

„Wir freuen uns, mit Dr. Sylvia Eichelberg eine engagierte Frau mit breiter Erfahrung in unser Team zu holen. Sie wird der strategischen Ausrichtung der Gothaer Kranken zum umfassenden Gesundheits-Dienstleister weiteren Schub geben“, lässt sich Schoeller zu der Personalie zitieren.