Kirchenversicherer lösen den Chef ab

6.8.2020

Christian Zöller (50) trat am 1. August als neues Vorstandsmitglied der Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) in das Führungsgremium der ein. Er folgt auf Jürgen Mathuis, der als Vorstandssprecher am 1. August 2021 in Rente gehen wird. Mathuis führt die Gesellschaften seit 2010 (VersicherungsJournal 5.10.2010).

Der neue Vorstand kam 1997 zur Huk-Coburg. Seit 2012 verantwortete der Wirtschaftsmathematiker als Aktuar die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG. „Die Kirche und meine Gemeinde sind ein fester Bestandteil meines Lebens. Daher freue ich mich, dass ich diesen Teil meines Lebens mit meinem Beruf verknüpfen kann“, lässt sich Zöller zu seiner neuen Position zitieren.

Christian Zöller (Bild: VRK)

Seit 2004 hält die Huk-Coburg die Mehrheit an der Versicherungsgruppe (5.11.2008, 1.10.2002). Die besteht heute aus einer Sach-, einer Lebens- und einer Krankenversicherung sowie einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Betreut werden nach eigenen Angaben über 500.000 Kunden mit etwa 1,6 Millionen Policen. Die Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von rund vier Milliarden Euro.