Kfz-Experte soll Haustierversicherer Agila führen

15.12.2025
Thomas Vogel (47) hat zur Monatsmitte den Vorstandsvorsitz der Agila Haustierversicherung AG übernommen. Dieser in Hannover ansässige Spezialversicherer ist bereits seit etwa drei Jahrzehnten auf dem deutschen Markt vertreten (VersicherungsJournal 31.10.2000). Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben rund 400.000 Verträge für Hunde und Katzen. Im Angebot hat es eine Tierkrankenversicherung, einen OP-Kostenschutz und eine Haftpflichtpolice für Hundehalter.
Das Geschäft mit den Tierversicherungen ist für den neuen Vorstandsvorsitzenden unbekanntes Terrain. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler Vogel startete nach seinem Masterabschluss in Versicherungswesen vor 18 Jahren bei der Admiraldirekt.de GmbH. Bei dem Kfz-Direktversicherer leitete er zunächst die Abteilungen für Kundenservice sowie Marketing und den Vertrieb, bevor er 2013 in die Geschäftsführung aufstieg (3.6.2013).
Unter seiner Führung habe die im Herbst 2007 gestartete Direktvertriebsmarke der Itzehoer Versicherungen ihren Bestand auf mehr als 360.000 versicherte Fahrzeuge ausgebaut. Seine Nachfolgerin Jutta Heine (37) ist seit zwölf Jahren bei Admiraldirekt und verantwortet künftig den Bereich Betrieb und Prozesse (10.12.2025).
Zum 1. April 2026 kommt Andreas Strick (44) als weiterer Geschäftsführer zu Admiraldirekt. Derzeit verantwortet der Betriebswirt und Versicherungskaufmann bei der Friday Insurance S.A. als Director Operations den Kundenservice in Betrieb und Schaden sowie die Prozessorganisation für das gesamte deutsche Geschäft. Zuvor war Strick bei der Zurich Gruppe Deutschland beschäftigt, zuletzt als Abteilungsleiter Motor Privatkunden General Insurance Versicherungstechnik.
Vogel folgt mit seinem Wechsel zur Agila auf den bisherigen CEO Marco Brandt (55), der das Unternehmen zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Peter Klingspor (62) und Gerlach Schreiber (55) geführt hat. Bei seinem neuen Arbeitgeber soll Vogel nach Unternehmensangaben Produktinnovationen vorantreiben, strategische Partnerschaften ausbauen und den als mäßig bewerteten Kundenservice verbessern (13.11.2025).
|
