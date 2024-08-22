Sie lesen in:  StartseiteKurzmeldungenUnternehmen & Personen

Katharina Stecher ist neue Vorstandschefin des GVV

8.10.2025

Zum 1. Oktober 2025 hat Katharina Stecher den Vorstandsvorsitz des Gemeindeversicherungsverbands mit den Gesellschaften GVV-Kommunalversicherung VVaG und GVV Direktversicherung AG übernommen. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Die 49-Jährige folgt auf Wolfgang Schwade, der den Konzern seit 2005 leitete und nun in den Ruhestand gewechselt ist. Bereits im November 2024 hatte der Versicherer ihre Ernennung bekanntgegeben (VersicherungsJournal 12.11.2024).

Stecher ist seit 2017 bei GVV und war seit 2021 als COO im Vorstand tätig. Ihre Karriere in der Versicherungswirtschaft begann die Juristin 2005 bei der Örag Rechtsschutzversicherungs-AG. Ab 2009 übernahm sie verschiedene Führungspositionen bei der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Von links: Matthias Schulte, Katarina Stecher und Stefan Rupp (Bild: GVV)
Darüber hinaus hat GVV ihr Vorstandsteam schrittweise neu geordnet, wie der Versicherer weiter berichtet. Im Zuge der Umstrukturierung seien auch die Ressorts neu zugeschnitten worden:

  • Matthias Schulte (40) startete bereits Mitte Juni und verantwortet künftig das Ressort IT und Operations. Der Diplominformatiker arbeitete zwölf Jahre für die Signal-Iduna-Gruppe und leitete anschließend eineinhalb Jahre den digitalen Pflegedienstleister Edith.care GmbH.
  • Stefan Rupp (53) wurde zum 1. Juli 2025 als neuer Finanzvorstand berufen. Der Wirtschaftsmathematiker hatte zuvor zehn Jahre lang verschiedene Führungspositionen bei der Axa Konzern AG inne und war acht Jahre CFO der Axa Easy Versicherung AG.

Mirko Wenig

