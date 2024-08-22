Katharina Stecher ist neue Vorstandschefin des GVV

Die Kompositversicherer tauchten im vergangenen Jahr versicherungstechnisch noch ein bisschen tiefer in die Gewinnzone ein. Je nach Zweig lag die Combined Ratio zwischen 35 und 115 Prozent. Wer zu den „Sorgenkindern“ gehört und wo es besonders große Veränderungen gab. (Bild: Wichert) mehr ...
Zum Jahreswechsel erhöhen sich die Werte der Sozialversicherung und damit auch die Höchstbeiträge in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ein weiteres Mal deutlich. Der Wechsel in die PKV wird weiter erschwert. (Bild: Pixabay CC0/Hans) mehr ...
Ein ausgelernter Handwerksgeselle erhielt eine Rente wegen Berufsunfähigkeit und trat neue Jobs als Lagerist und Hausmeister an. Als sein Versicherer daraufhin die Leistung einstellte, zog der Mann vor den Kadi. Zunächst gab ein Gericht dem beklagten Unternehmen Recht. (Bild: Communication-76, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
Welche Preisentwicklung beobachten Huk-Coburg, Allianz, LVM und VHV im Kfz-Segment – und wie könnte sich das auf die Wechselsaison 2025/26 auswirken? (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
Privatpatienten blicken überwiegend positiv auf den Wechsel zur PKV zurück und sind mit ihrer Absicherung überdurchschnittlich zufrieden. Trotzdem zweifeln viele an ihrer Entscheidung. Dafür gibt es laut einer Umfrage drei wesentliche Gründe. (Bild: Wenig) mehr ...
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat aktuelle Zahlen zu den Vermittlern und Beratern von Finanzanlagen sowie Immobilienkrediten veröffentlicht. Anders als zuletzt wuchsen nur noch zwei der vier Berufsgruppen. (Bild: Wichert) mehr ...
Interessenvertreter deutscher Versicherungsvermittler kritisieren den „Reformstau in allen Säulen der Altersvorsorge“ sowie „überbordende Bürokratie und Regulatorik“. Das Treiben beim Werben für Policen ohne gewerberechtliche Zulassung im Internet müsse hingegen unterbunden werden. (Bild: BVK) mehr ...
Servicevalue hat untersucht, wie zufrieden Kunden mit der von den Gesellschaften angebotenen Möglichkeit sind, einen Vertrag im Web abzuschließen. Der Vorjahressieger Allianz fiel um mehrere Plätze zurück. Hinter dem neuen Spitzenreiter trugen sich sieben weitere Anbieter in die Bestenliste ein. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
16.7.2025 –
In einer Untersuchung wurden fast 460.000 Urteile zu gut 2.000 Unternehmen aus 115 Branchen eingeholt, darunter drei Zweige der Versicherungswirtschaft. Wer hier den Kundenwunsch, einen gewissen Nutzen zu erhalten, am besten erfüllt. (Bild: Picsome CC by 20/Trainjason) mehr ...
9.4.2025 –
Servicevalue und die Bild-Zeitung haben die „Vertrauens-Könige 2025“ in 48 Branchen ermittelt. Unter den rund 1.000 Testkandidaten schnitten drei Assekuranzen am besten ab. Wer es bei den Finanzvertrieben, den Direkt- und Spezial- sowie Versicherern insgesamt in die Bestenliste schaffte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
25.3.2025 –
Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue untersucht. In der 15-köpfigen Spitzengruppe gibt es neun Auf- und drei Absteiger. Nur drei PKV-Anbieter konnten sich zum achten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. (Bild: Wichert) mehr ...
14.2.2025 –
Die Allianz, Huk-Coburg und Arag konnten sich in einer aktuellen Verbraucherumfrage gleich in mehreren Wertungen an die Spitze setzen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
7.1.2025 –
Welche Erfahrungen Kunden mit ihren Finanzdienstleistern gemacht haben, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Ganz vorn in der Bestenliste steht ein Versicherer. Wer in den Einzelkategorien Makler-, Multichannel-, Service- und Direktversicherer zu den Besten seiner Zunft gehört. (Bild: Wichert) mehr ...
28.10.2024 –
Servicevalue hat in einer Verbraucherumfrage untersucht, welche Finanzdienstleister in ökonomischer, ökologischer und sozial verantwortlicher Hinsicht ihren Job am besten machen. Mehr als die Hälfte der Top-Platzierten kommt aus der Assekuranz. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
17.10.2024 –
Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Unternehmen ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen. Bewertet wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. In den elf Versicherungskategorien gab es elf verschiedene Sieger. Nur sieben verteidigten ihre Titel. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
22.8.2024 –
Die Entwicklung des Dienstleistungstests über drei Jahre zeigen sich teils rasante Entwicklungen und zwei neue Testsieger. Besser als die privaten Versicherer schneiden die Krankenkassen ab. Erstmals wurden die Rechtsschutzversicherer geprüft. Manche haben die Tester begeistert. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...