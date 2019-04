JDC übernimmt den Maklerpool Komm Investment

12.4.2019 – Weiterer Zukauf der Münchener JDC Group: Die Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt das Unternehmen Komm Investment. Oliver Lang, Vorstand bei dem Maklerpool für das Investmentgeschäft, wird Geschäftsführer des Stuttgarter Unternehmens.

Die Muttergesellschaft von Jung, DMS & Cie. AG, die JDC Group AG, kündigte bereits 2018 an, die Konsolidierung im Segment der Maklerpools vorantreiben zu wollen (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.11.2018, 19.11.2018). Mit der Übernahme der Komm Investment & Anlagenvermittlungs GmbH geht die JDC einen weiteren Schritt in diese Richtung.

Den Kauf des inhabergeführten Unternehmens von Gerd Walter gab JDC am Donnerstag bekannt. Die Münchner stärken damit ihr Investmentgeschäft.

Oliver Lang (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Dem Unternehmen Komm Investment & Anlagenvermittlung haben sich nach Firmenangaben aktuell rund 250 Vermittler angeschlossen, die überwiegend mit Erlaubnis nach § 34f GewO arbeiten. Sie betreuen über die Fondsdepots Anlagen im Wert von rund 550 Millionen Euro.

Oliver Lang übernimmt Geschäftsführung

Neuer Geschäftsführer wird Oliver Lang, für den Investmentbereich zuständiger Vorstand bei Jung, DMS & Cie. Der bisherige Inhaber Walter soll Komm Investment erhalten bleiben und „für einen reibungslosen Übergang“ zu dem Münchener Maklerpool sorgen, heißt es in der Mitteilung.

Das Geschäftsmodell und die Zusammenarbeit mit den Partnern sollen sich durch die Übernahme nicht ändern. Geplant ist aber, dass die angeschlossenen Vermittler ab sofort alle Angebote von JDC wie das firmeneigene Kunden- und Vertragsverwaltungs-Programm nutzen können.

Weitere Übernahme steht noch aus

Die Übernahme eines direkten Mitbewerbers ist mit der aktuellen Akquisition allerdings noch nicht vom Tisch. Über den Übernahmekandidaten schwieg sich JDC bisher aus (VersicherungsJournal Medienspiegel 22.11.2018).

„Es ist richtig, dass wir weiter mit anderen Mitbewerbern im Gespräch sind. Eine Transaktion werden wir bekanntgeben, sofern und sobald eine solche unterschrieben ist“, erklärte dazu JDC-Gründer Sebastian Grabmaier auf Nachfrage.

Beteiligungs-Verhältnisse

Erst Ende März sicherte sich die kanadische Great-West Lifeco Group Inc. über ihre irische Tochtergesellschaft Canada Life Irish Holding Co. Ltd. 28 Prozent an der JDC-Group. Ein weiterer wichtiger Aktionär ist die österreichische Hallmann Holding International Investment GmbH (HHI) (VersicherungsJournal 27.3.2018).

Aktuell haben sich die Beteiligungs-Verhältnisse allerdings nicht geändert, weil die Zustimmung der Aufsichtsbehörden noch aussteht. „Herr Dr. Grabmaier und Ralph Konrad werden aber auch nach der bekanntgegebenen Transaktion mit Great-West langfristig und wesentlich beteiligt bleiben. Herr Klemens Hallmann hält nach unseren Informationen derzeit weiter rund zwölf Prozent der Aktien“, teilte die JDC Group auf Nachfrage mit.