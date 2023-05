Itzehoer: Kfz-Onlinezulassung für Makler

3.5.2023 – Die Itzehoer ist 2022 bei den Kraftfahrt- sowie den Rechtsschutz-Risiken gewachsen. Für 2023 stehen Fortschritte bei der Digitalisierung und der Ausbau der Rechtsschutzsparte auf der Agenda.

Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG hält die Preise in der Kraftfahrtversicherung 2023 unterjährig konstant. „2023 wird nicht viel passieren. Wir sehen aber erste Indikatoren für Preisanpassungen 2024“, sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Ludka am Dienstag in der Bilanzpressekonferenz.

Itzehoer sieht einen „Riesen-Wettbewerbsfaktor“

Ab September – und damit von Anfang an – werden über die rund 300 Vertrauensleute der Itzehoer Kfz-Zulassung online möglich sein. An dieses System werde man auch Makler anbinden.

Ludka sieht dieses neue System als „Riesen-Wettbewerbsfaktor“. Grundlage der Lösung ist das neue Zulassungsportal der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL). Die Itzehoer nimmt bereits am Pilotprojekt teil.

Risiken wachsen stärker als Beiträge

Der Konzern wuchs in der Kernsparte Kfz 2022 um 3,7 Prozent auf 1,148 Millionen Risiken. Über den Jahreswechsel wurden per Saldo weitere 100.000 Risiken akquiriert. Einem Bekunden nach beträgt der Marktanteil 1,7 Prozent in Kraftfahrt.

„Wir haben gute Schadenverläufe an unsere Versicherten weitergegeben und am Markt mit günstigen Beiträgen gepunktet“, so Ludka. Die kombinierte Schaden- und Kostenquote blieb 2022 über die gesamte Kraftfahrt-Sparte bei unter 100 Prozent; in Kasko allein lag sie indes bei 105,1 (98,7) Prozent.

Gut vier Prozent Beitragswachstum angepeilt

Bei konstanter Schadenhäufigkeit beobachtet man im ersten Quartal 2023 einen von der Inflation getriebenen Preisdruck bei der Schadenregulierung. Der Vorstand berichtete von einem „außerordentlich starken Jahresstart“.

Angepeilt wird für 2023 gut vier Prozent Beitragswachstum auf 680 Millionen Euro. Die Kraftfahrt-Sparte soll dazu mit einem Plus um fünf Prozent beitragen. Der Jahresüberschuss soll zehn Millionen Euro erreichen und das Eigenkapital weiter stärken.

Christoph Meurer (li.) und Uwe Ludka (re.) (Bild: Itzehoer)

An die Leistungsspitze

Im Konzern erhöhten sich die Beiträge 2022 um 1,7 Prozent auf 653,6 Millionen Euro. Ludka sagte dazu: „Während wir bei den Beiträgen insbesondere für unsere große Kfz-Sparte auf die Bremse getreten haben, kam es am Markt in anderen Bereichen der Sachversicherung, in denen wir teilweise nicht vertreten sind, zu erheblichen Beitragssteigerungen.“

Der Jahresüberschuss von 10,1 Millionen Euro wurde dem Eigenkapital zugeführt, das damit 250,1 Millionen Euro erreicht.

In der zweitgrößten Sparte Rechtsschutz nahm die Zahl der Verträge um 2,1 Prozent auf 356.776 Stück zu. „Wie unser Top Drive Tarif in der Kfz-Versicherung an der Leistungsspitze steht, setzen wir nun auch im Rechtsschutz einen Spitzenstandard“, kündigte Vorstand Christoph Meurer an.

Die neue Rechtschutz-Generation hat 26 Services: von einfacher Telefonie und Prävention mit Vorabprüfung von Verträgen bis zur Einbindung von Legaltechs, die Rechte von Versicherten in Bereichen wie Reise und Verkehr außergerichtlich verteidigen beziehungsweise durchsetzen.