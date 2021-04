Italiener kaufen Softwarefirma Flexperto

15.4.2021

Die Softwareschmiede Flexperto GmbH, Anbieter von webbasierten Tools wie Videoberatung unter anderem für den Versicherungsvertrieb, wird zu hundert Prozent von der italienischen RGI-Gruppe übernommen. Die Unternehmen gaben die Akquisition am Mittwoch bekannt.

Einen Boom dürfte Flexperto vor allem in der Coronakrise verzeichnet haben, weil Produktgeber und Vertriebe die Lizenzen der Firma in den vergangenen Monaten zum Aufbau der digitalen Beratung nutzten (VersicherungsJournal 13.4.2021, 9.4.2021). Nach eigenen Angaben arbeiten die Berliner, die 2012 an den Start gingen, heute mit etwa 100 Firmenkunden zusammen.

„Die globale Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine nahtlose digitale Kommunikationserfahrung für jedes Unternehmen mit Endkundenkontakt geworden ist. Wir freuen uns darauf, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unseren Entwicklungseinsatz zu erhöhen“, lässt sich Flexperto-Geschäftsführer Felix Anthonj zitieren.

Felix Anthonj (Archivild: Lier)

Die RGI ist nach eigenen Angaben auf die Kernprozesse von Versicherungen ausgerichtet, einschließlich Vertragsverwaltung, Schadenbearbeitung, Marktmanagement sowie Vertrieb und Verkauf in den Sparten Leben, Unfall und Sach. Die Akquisition decke sich mit den strategischen Wachstumszielen der Gruppe, was Kundenbasis und neue Märkte betreffe.