Interrisk mit neuem Chef der Vermittler-Betreuung

26.9.2018

Seit dem 1. September leitet Fabian Schubert (33) die Abteilung „Zentraler Vermittlerservice“ der Interrisk Versicherungen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Schubert folgt in seiner neuen Position auf Winfried Heil, der nach fast 30 Jahren für die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und die Interrisk Lebensversicherungs-AG in den Ruhestand ging.

Schubert begann seine Tätigkeit bei der Gesellschaft 2002 als Auszubildender zum Versicherungskaufmann. Seit Abschluss seiner Ausbildung arbeitet er in der zentralen Vermittlerbetreuung in Wiesbaden: zuerst als Sachbearbeiter, danach als Gruppenleiter und zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter.

Fabian Schubert (Bild: Interrisk)

In seiner neuen Position berichtet Schubert an Dietmar Willwert, Vorstand Vertrieb und Marketing des Unternehmens. Seine Aufgaben als Abteilungsleiter umfassen unter anderem die Vermittlerbetreuung, das Gewinnen neuer Vertriebspartner sowie das Ausfertigen von Courtage-Vereinbarungen, erklärte der Versicherer auf Nachfrage.