Inter setzt (auch) auf neue Maklerverbindungen

18.6.2018 – Im Jahr 2017 entwickelten sich bei der Inter Versicherungsgruppe laut Konzerngeschäftsbericht sowohl der Gewinn als auch die Beitragseinnahmen in den einzelnen Geschäftsbereichen sehr unterschiedlich. Hohe Erwartungen ruhen – unter anderem – auf neuen Maklerverbindungen sowie einem speziellen Produkt der polnischen Tochter.

Die Inter Versicherungsgruppe sieht sich laut Konzerngeschäftsbericht 2017 dank ihres breiten Angebots, einschließlich – über die Bausparkasse Mainz AG – der Bauspar- sowie Geldanlageprodukte, „in der Lage, ein attraktives Mehrfinanzkonzept im Bereich der privaten Vorsorge, Risikoabsicherung und Vermögensbildung anzubieten“. 2017 verhalf dies zugleich zu dem deutlichen Gewinnanstieg.

Der Konzern, an dessen Spitze ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit steht, fühlt sich traditionell dem Handwerk sowie dem Heilwesen stark verbunden. Insgesamt verbesserte sich sein Jahresüberschuss von 26,2 Millionen Euro auf 30,6 Millionen Euro im Berichtsjahr. Das Bauspargeschäft trug dazu 4,9 Millionen Euro bei und damit 3,2 Millionen Euro mehr als 2016.

Unterschiedliche Entwicklungen bei den einzelnen Geschäftsbereichen

Im Versicherungsbereich legte der Jahresüberschuss von 24,5 Millionen auf 25,7 Millionen Euro zu. Hier entwickelte er sich in den einzelnen Sparten aber ebenfalls sehr unterschiedlich.

Bei der Inter Krankenversicherung AG verbesserte sich der Gesamtüberschuss von 77,9 Millionen auf 127,2 Millionen Euro und bei der Inter Lebensversicherung AG von 4,6 Millionen auf 23 Millionen Euro. Ursächlich für diese starken Anstiege waren in beiden Fällen Sondereffekte im Bereich der Kapitalanlagen sowie der Steuern, wird dazu erläutert.

Schaden- und Unfallversicherung rutscht ins Minus

Die Inter Allgemeine Versicherung AG musste 2017 dagegen einen Jahresfehlbetrag von 0,6 Millionen Euro verbuchen, nachdem im Jahr zuvor noch ein Jahresüberschuss von 4,3 Millionen Euro ausgewiesen werden konnte. Grund dafür ist den Angaben zufolge hauptsächlich der starke Anstieg der Netto-Schadenaufwendungen um 36,6 Prozent auf 25,4 Millionen Euro.

Sehr unterschiedlich präsentiert sich in der Berichtsperiode auch die Beitragsentwicklung. Insgesamt nahmen die gebuchten Bruttobeiträge im Konzern, der auch in Polen aktiv ist, um 2,2 Prozent auf 832,6 Millionen Euro zu.

In der Krankenversicherung stiegen sie um 3,9 Prozent auf 689 Millionen Euro an. In der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen sie konzernweit um 4,4 Prozent auf 83,3 Millionen Euro.

Beitragseinnahmen sinken in der Lebensversicherung um 9,5 Prozent

In der Lebensversicherung nahmen die gebuchten Bruttobeiträge dagegen um 9,5 Prozent auf 91 Millionen Euro ab. Das ist laut Geschäftsbericht vor allem auf stark gesunkene Einmalbeiträge zurückzuführen.

Aufgrund planmäßiger Abläufe sowie des rückläufigen Neugeschäfts ging hier jedoch – gemessen an der Versicherungssumme – auch der Versicherungsbestand um 1,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück. Das Neugeschäft lag mit 172,7 Millionen Euro Versicherungssumme um 29,3 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mehr Zusatz- und weniger Vollversicherte in der Krankenversicherung

In der Krankenversicherung andererseits wuchs der Bestand an versicherten Personen dank der Zusatzversicherungen insgesamt um 1,9 Prozent auf 383.212 an. Die Zahl der Vollversicherten ging allerdings von 141.200 auf 139.012 zurück.

Einen Bestandszuwachs um 1,2 Prozent auf 636.171 selbst abgeschlossene Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Laufzeit verzeichnete die Schaden- und Unfallversicherung. Hohe prozentuale Zuwächse von 28,9 Prozent auf 6.482 Verträge und von 8,6 Prozent auf 45.040 Policen gab es vor allem bei der Krankenversicherung nach Art der Schaden- und Unfallversicherung sowie im Rechtsschutz.

Diese beiden Versicherungstypen werden laut Geschäftsbericht jedoch nur von der polnischen Sachtochter vertrieben. Einen Bestandszuwachs um ein Prozent auf 119.232 Verträge konnte die Unfallversicherung verzeichnen.

Neue Maklerverbindungen sollen das klassische Unfall-Geschäft beflügeln

Für das laufende Jahr wird laut Prognose- und Chancenbericht hier jedoch mit einem leichten Bestandsabrieb und rückläufigen Prämieneinnahmen gerechnet. Dies insbesondere wegen des 2015 eingestellten Neugeschäfts der Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr.

Beim Vertrieb klassischer Unfallversicherungen ist jedoch „weiterhin vorgesehen, in zunehmendem Maße Neugeschäft über neue Maklerverbindungen in Deutschland zu akquirieren“, wird in diesem Zusammenhang vermerkt. Auch im polnischen Markt werden erneut Wachstumschancen gesehen.

Weniger Verträge und höhere Vertragssumme im Bauspar-Neugeschäft

Das Neugeschäft der Bausparkasse Mainz lag im Berichtsjahr bei 23.207 Verträgen mit einer Bausparsumme von 846,7 Millionen Euro. Gemessen an der Vertragszahl bedeutete dies einen Rückgang um drei Prozent, der Bausparsumme nach ein Plus von 1,6 Prozent.

Ausgezahlt wurden Bauspardarlehen in Höhe von 357 Millionen Euro und damit 6,3 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Davon entfielen noch 46,6 Millionen – nach im Vorjahr 65,4 Millionen – Euro auf kollektive Bauspardarlehen.

Immobilienvermittlungs-Tochter legt kräftig zu

Die Tochter BKM Immobilienservice GmbH vermittelte im Berichtsjahr 185 Objekte mit einem Auftragsvolumen von 32,5 Millionen Euro. Wesentlicher Hintergrund der Steigerung des Auftragsvolumens um 57,2 Prozent und der Objektzahl um mehr als die Hälfte war laut Geschäftsbericht „eine bessere Qualifizierung des Außendienstes für die Immobilienvermittlung“.

Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen, die im Konzern um 4,4 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro anstiegen, nahm von 296,6 Millionen Euro auf 320,2 Millionen Euro zu. Diese Zunahme wird unter anderem auf Kursgewinne aus dem Verkauf von Zinsanlagen zur Finanzierung der Zuführung zur Zinszusatzreserve sowie Abschlagszahlungen aus einem Insolvenzverfahren zurückgeführt.

Die vollständigen Geschäftsberichte der Inter Versicherungsgruppe stehen unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.