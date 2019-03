Inter mit neuem GKV-Partner

20.3.2019

Seit Dienstag kooperiert die Inter Krankenversicherung AG mit der BKK Firmus, teilten die beiden Gesellschaften am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Die rund 90.000 Versicherten der mittelgroßen Krankenkasse können ihren GKV-Schutz mit den Inter-Zusatzpolicen unter anderem in den Bereichen Reiseschutz, Zahnzusatz und Krankentage individuell ergänzen.

Die Inter zählte laut der Analyse „Die PKV im Jahre 2017“ in der Ausgabe 19/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) zum Jahresende knapp 237.000 Zusatzversicherte. Damit landete die Gesellschaft mit Sitz in Mannheim nur im unteren Viertel der Rangliste. Spitzenreiter unter den 32 aufgeführten Anbietern war die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit fast 3,6 Millionen zusatzversicherten Personen (VersicherungsJournal 9.10.2018).

Kooperationen mit Krankenkassen sind für die privaten Krankenversicherer durchaus von Bedeutung. Zusammengerechnet rund drei Millionen der insgesamt etwa 25,5 Millionen ergänzungsversicherten Personen entfallen auf diesen Bereich. Fast 680.000 solcher Kooperationspolicen hat die Hansemerkur Krankenversicherung AG laut der ZfV-Analyse im Bestand durch die Kooperation mit der DAK-Gesundheit. Über 560.000 werden für die Barmenia Krankenversicherung a.G. ausgewiesen, knapp 345.000 für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG. Letztere kooperiert mit dem GKV-Schwergewicht Barmer.